Топ-20 технопарков и СЭЗ Центральной Азии и Закавказья для переноса бизнеса в 2023 году

Александр Лихтман, основатель и руководитель PR-агентств ITCOMMS.io и 2L Agency, собрал список технопарков и свободных экономических зон в регионах Центральной Азии и Кавказа и возможности, которые они могут дать локальным и зарубежным стартапам при их выходе на рынки этих стран.





Александр Лихтман, основатель и руководитель PR-агентств ITCOMMS.io и 2L Agency





Летом 2022 года я основал PR-агентство ITCOMMS в Узбекистане, чтобы работать на страны Центральной и Западной Азии и мира в целом. IT и высокотехнологичные отрасли в этом регионе быстро развиваются, но остаются недооцененными.

Я собрал список технопарков и свободных экономических зон в регионах Центральной Азии и Кавказа и возможности, которые они могут дать локальным и зарубежным стартапам при их выходе на рынки этих стран.





Казахстан





Технопарк Astana hab

Международный технопарк IT-стартапов, созданный для развития казахстанских и зарубежных технологических компаний.

Возможности и льготы как для казахстанских IT-компаний, так и для иностранных:

— помощь в открытии IT-компании

— набор поддерживающих программ: Центр экспатов, коворкинг, нетворкинг, вакансии, консультирование и обучение

— парк освобождает своих резидентов от уплаты корпоративного и индивидуального подоходного налога, налога на добавленную стоимость и социального налога на нерезидентов

— помощь в получении упрощенного визового и трудового режима для иностранных участников.

Чтобы получить статус участника Astana Hub, необходимо пройти процесс онлайн-регистрации на веб-портале Astana Hub.





В настоящее время в Республике Казахстан действуют 13 специальных экономических зон. Чтобы стать участником любой свободной экономической зоны Казахстана, нужно быть зарегистрированным налогоплательщиком на ее территории и не иметь подразделений и филиалов вне территории вашей СЭЗ.

Доходы от реализации собственной продукции по приоритетным для выбранной СЭЗ направлениям должны составлять не менее 90% от общего объема выручки. Это общие требования. Конкретные детали зависят от вида самой СЭЗ.





Международный финансовый центр МФЦА

Основная цель этой экономической зоны — предоставление бизнесу юридического режима для привлечения, осуществления и защиты инвестиций. МФЦА — это дополнительные возможности развития и роста как для крупных финансовых, производственных и торговых корпораций, так и для компаний, впервые вышедших на рынок. Например, наш клиент Binance зарегистрирован на территории Казахстана именно в МФЦА.

Возможности и льготы:

— МФЦА предоставляет широкие возможности для создания различных видов трастов и частных фондов. Гайдсо всеми подробностями можно изучить на официальном сайте Центра

— электронная регистрация участников доступна здесь.

— в Экспат-центре МФЦА иностранцам помогут с регистрацией компании, с вопросами виз и легализации. Тут все очень продумано и четко.





СЭЗ «Астана — новый город»

Крупнейшая СЭЗ в Республике Казахстан. Она состоит из нового административно-делового центра столицы и Индустриального парка.

Главные цели СЭЗ — создание современной инфраструктуры и уникальных социально-культурных объектов, разработка и внедрение высокотехнологичных и конкурентоспособных производств и выпуск новых видов инновационной продукции.

Возможности и льготы:

— все опции, которые получают резиденты технопарка, можно найти на официальном сайте технопарка

— если формально потенциальный участник подходит для резидентства, то ему надо заполнить форму заявления и анкету.





СЭЗ «Парк информационных технологий» — профессиональная среда для развития и внедрения технологий Индустрии 4.0

Фокус на развитии следующих областей: информационно-коммуникационные технологии, технологии в сфере телекоммуникаций и связи, электроника и приборостроение, возобновляемые источники энергии, ресурсосбережение и эффективное природопользование, технологии в сфере создания и применения материалов различного назначения, технологии в сфере добычи, транспортировки и переработки нефти и газа.

Одно из ключевых преимуществ парка — доступ к высококвалифицированным специалистам.

Возможности и льготы:

— предоставляется помощь в привлечении инвестиций и поддержка внедрения новых технологий в отрасли экономики и региона, а также инфраструктурное обеспечение

— подать заявку на участие можно на сайте парка.





СЭЗ «Морской порт «Актау» — портовая специальная экономическая зона.

Основные задачи этой СЭЗ — создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций для реализации проектов с экспортной ориентацией, ускоренное развитие современных производств и инновационных технологий для импортозамещения, создание новых рабочих мест и повышение уровня квалификации местных кадров.

Возможности и льготы:

— участники освобождены от уплаты корпоративного подоходного налога, земельного налога, налога на имущество, НДС на импортные товары, импортных таможенных пошлин, арендной платы за землю

— на территории СЭЗ действуют и таможенные режимы, которые позволяют предприятиям — участникам СЭЗ, принимать грузы для собственных нужд без взимания таможенных пошлин, налогов и всяких мер нетарифного регулирования

— запрос на участие можно подать здесьили написать на почту info@sez.kz.





СЭЗ «Оңтүстік»

Цели СЭЗ — развитие предприятий хлопкоперерабатывающего производства, текстильной и швейной промышленности Республики Казахстан.

Возможности и льготы:

— резиденты освобождаются от корпоративного подоходного налога, земельного налога, налога на имущество, налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин при ввозе товаров на территорию СЭЗ

— существует упрощенный порядок найма иностранной рабочей силы и возможность бесплатной аренды земельного участка на срок до 10 лет

— подать заявку на участие можно после регистрации на официальном сайте Казахстанского центра индустрии и экспорта QazIndustry.





СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»

СЭЗ предназначена для реализации прорывных инвестиционных проектов по созданию и развитию нефтехимических производств мирового уровня, привлечения инвестиций в строительство и комплексное развитие нефтехимических производств.

Возможности и льготы:

— резиденты СЭЗ освобождаются от КПН, НДС для поставщиков, земельного налога, налога на имущество, платы за пользование земельным участком. Кроме того, в СЭЗ действует упрощенный порядок найма иностранной рабочей силы

— подробнее обо всех возможностях

— заявка на участие подается здесь.

Детальную информацию обо всех СЭЗ Казахстана можно найти на сайте Казахстанского центра индустрии и экспорта QazIndustry. Там же есть возможность для простой подачи онлайн-заявки на участие в интересующей СЭЗ.

Узбекистан





По данным Госкомстата, в стране насчитываются 20 СЭЗ, 116 дирекций МПЗ, 12 технопарков и 440 кластеров.





Инновационный IT-кластер Cyber Park

Экстерриториальный технопарк, целью которого стало создание максимально благоприятных условий развития научно-исследовательской деятельности, производства высокотехнологичной продукции и услуг в IT-сфере и кибербезопасности.

Возможности и льготы:

— ставка подоходного налога составляет 7,5%

— не взимаются налог с оборота, единый социальный налог, таможенные пошлины, НДС, налог на прибыль

— онлайн-заявка на резидентство в технопарке.





Технологический парк IT Park

Технологический парк программных продуктов и информационных технологий и акселератор IT-стартапов.

Возможности и льготы:

— резидентами IT Park могут стать юридические лица, зарегистрированные на территории Республики Узбекистан, которые после получения данного статуса будут освобождены от уплаты налогов, а также получат некоторые преференции

— резиденты IT Park получают налоговое льготы. Подоходный налог составляет 7,5%. Корпоративный налог, единые социальные выплаты и таможенные платежи с резидентов не взимаются

— кроме налоговых льгот, в технопарке есть: образовательные программы для начинающих предпринимателей, поддержка в обучении IT-специальностям и поиске работы, помощь в релокации и получении IT-визы иностранным участникам

— подать заявку можно по ссылке.





Официальный список всех СЭЗ Узбекистана

Возможности и льготы:

— резиденты СЭЗ освобождаются от земельного налога, налога на прибыль, на имущество юридических лиц, благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, а также от таможенных платежей

— льготы в СЭЗ предоставляются на срок от 3 до 10 лет в зависимости от объема внесенных инвестиций, в том числе в эквиваленте

— подать заявку на участие можно на Едином информационном портале свободных экономических зон. Также запросы можно отправлять на официальную почту info@mift.uz или mift@exat.uz.

Кыргызстан

Парк высоких технологий

Главная цель — создание условий для глобального роста и развития устойчивой IT-экосистемы в стране.

Возможности и льготы:

— специальная налоговая зона для высокотехнологичных и IТ-отраслей. Парк полностью освобождает компании от налога с прибыли, продаж и НДС. Для резидентов парка снижен подоходный налог до 5% и социальные отчисления до 12% от среднемесячной заработной платы по республике

— чтобы стать резидентом, компания должна подходить по виду деятельности: разрабатывать ПО, экспортировать IТ или оказывать интерактивные услуги сервисных центров. Компания-резидент должна получать не меньше 80% выручки в результате экспорта своих услуг. И последнее: все резиденты должны отчислять по 1% от своей выручки в счет парка высоких технологий:

— подать заявку можно на сайте технопарка.





СЭЗ «Бишкек»

В стране работает одна свободная экономическая зона — «Бишкек». Хотя формально на территории Кыргызстана зарегистрировано пять СЭЗ.

Это промышленная СЭЗ, на территории которой стимулируется производство товаров легкой промышленности, пищевой продукции, товаров народного потребления, строительных материалов.

Возможности и льготы:

— резиденты освобождены от налога с продаж, налога на землю, на имущество и на прибыль. Сырье и товары, ввезенные в СЭЗ с территории ЕАЭС и КР, не облагаются таможенной пошлиной. Резиденты имеют свободный доступ на рынки стран ЕАЭС. При вывозе товара на рынок он облагается 0,25% от таможенной стоимости продукции

— информация о том, как стать резидентом.

Армения





На территории Армении созданы и полностью функционируют четыре свободных экономических зон.





СЭЗ «Альянс»

Свободная экономическая зона ориентирована на следующие виды деятельности в сфере высоких инновационных технологий: альтернативная энергетика, электроника, точное машиностроение, фармацевтика, биотехнология и промышленный дизайн, телекоммуникации.

Резидентом СЭЗ может стать коммерческое предприятие, индивидуальный предприниматель, отделения компаний, так же как и представительства иностранных организаций, которые должны быть зарегистрированы в Армении и осуществлять коммерческую деятельность исключительно на территории СЭЗ.

Возможности и льготы:

— резиденты СЭЗ освобождаются от всех налогов, кроме комплексного подоходного налога с заработных плат сотрудников, величиной — 23%

— кроме того, резиденты «Альянса» освобождаются от всех валютных ограничений. Им предоставляется право репатриации инвестиционных капиталов, прибыли и дивидендов

— чтобы стать резидентом СЭЗ, заявитель должен: предоставить оператору СЭЗ краткое описание деятельности своей компании, подписать с оператором СЭЗ предварительное соглашение о намерениях, подготовить бизнес-план, подать письменную заявку в уполномоченный орган Правительства — Министерство экономики.





СЭЗ «Меридиан»

Бесплатная СЭЗ, ориентированная на часовое и алмазное производство, изготовление ювелирных изделий. Только Армения располагает ювелирной СЭЗ из всех членов Евроазиатского союза.

Возможности и льготы:

— фирмы будут освобождаться от уплаты пошлин, НДС, налога на прибыль, корпоративного подоходного налога, налога на имущество. В СЭЗ государственная поддержка ювелирного сектора является приоритетом для промышленной стратегии. Существует возможность бесплатной репатриации капитала, прибыли и дивидендов, а также возможность работать с любой иностранной валютой

— близкое географическое расположение к Европе, России, Центральной Азии и Ближнему Востоку значительно упрощает логистику продукции. Кроме того, у СЭЗ заключены соглашения о свободной торговле со странами СНГ

— список документов для регистрации можно найти на сайте консалтинговой компании YB Case.





СЭЗ «Мегри»

СЭЗ создавалась с целью привлечения сельскохозяйственных, торговых, транспортных, перерабатывающих и туристических компаний нерезидентов и резидентов.

СЭЗ начала работу в 2017 году и на данный момент пока только привлекает инвесторов для создания базовой инфраструктуры. В настоящий момент СЭЗ работает в формальном режиме, но, возможно, в плане инвестиционных активностей, скоро здесь что-то сдвинется с мертвой точки.





СЭЗ «ЭКОС»

«ЭКОС» — это свободная экономическая зона для развития IT-компаний и криптотехнологий. Основные цели СЭЗ — помощь в реализации различных проектов, предоставление исследовательских баз и лабораторий, а также возможность венчурного инвестирования.

Возможности и льготы:

— каждое юридическое лицо, имеющее регистрацию в адресе СЭЗ, освобождается от обязательной уплаты большей части бюджетных платежей, кроме подоходного налога, составляющего около 23%

— для резидентов отсутствуют налоги на прибыль, продажи, а также таможенные пошлины. Нет налогов на имущество общественных и промышленных зданий

— свободно конвертируемая валюта допускается в качестве средства обмена при торговле в пределах СЭЗ

— узнать о документах, необходимых для регистрации, а также получить помощь можно у компаний-посредников.

Азербайджан

Парк Высоких Технологий Национальной Академии Наук Азербайджана

Парк высоких технологий — это территория с необходимой инфраструктурой, материально-технической базой и органами управления для подготовки инновационных продуктов и высоких технологий, проведения опытно-конструкторских разработок и научных исследований.

Парк предоставляет таможенные и налоговое льготы резидентам.

Контакты для подачи заявки на участие находятся на официальном сайте.





Алятская СЭЗ

Свободная экономическая зона открылась в 2018 году. Ее главной целью стало создание благоприятного климата для инвесторов и привлечение их в регион, а также обеспечение производства с высокой добавленной стоимостью и экспортно-ориентированного производства в соответствии с передовыми методами управления.

На данный момент СЭЗ находится на этапе активного развития своей инфраструктуры.

Грузия





В стране есть четыре свободные экономические зоны, регламентируемые грузинским Законом «О свободных индустриальных зонах».

Во всех четырех индустриальных зонах существуют общие плюсы для ведения бизнеса:

— не платится корпоративный налог

— услуги виртуального офиса

— нет требований к минимальному капиталу/инвестициям

— 100% иностранное владение

— 100% репатриация прибыли

— услуги удаленной регистрации

— низкая стоимость электроэнергии.

Кроме общих преимуществ регистрации компании в Грузии, в каждой свободной индустриальной зоне существуют дополнительные преференции для бизнеса.





Свободная зона Хуалинга Кутаиси

Среди преимуществ Hualing для компаний в Грузии можно выделить большое количество производственных и складских зданий, офисных площадей. Во всех помещениях сделан ремонт и проведены необходимые коммуникации.





Свободная Зона Поти

Расположена в непосредственной близости от морского порта.





Tbilisi Free Zone

Акцент на регистрации компаний в Грузии. Удобное расположение дает прямой доступ компаниям к квалифицированным кадрам и развитой транспортной инфраструктуре.





Kutaisi Free Zone

Главные направления СИЗ: технологии, торговля и сфера услуг, легкая промышленность, логистика, складирование и так далее. Холдинг обеспечивает гибкие условия аренды и индивидуальный подход к каждому арендатору компании.

Узнать подробности, получить консультацию и поддержку в сопровождении регистрации можно с помощью различных фирм-посредников. Например, на сайте компании Georgia Wealth.





IТ- и хайтек-отрасль быстро развиваются в странах Центральной Азии и Кавказа. В этих регионах оказывается сильная господдержка развитию бизнеса, основанного на инновационных технологиях. При этом наукоемкие и высокотехнологичные производства находятся на стадии развития, и локальные рынки не насыщены игроками.

Поэтому невысокая конкуренция — одно из ключевых преимуществ для стартапов и компаний, которые планируют свое масштабирование и развитие на этих рынках. А возможностей для поддержки подобных бизнес-инициатив в этих странах более чем достаточно.