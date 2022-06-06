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Tommy Hilfiger запустил онлайн-игру на платформе Roblox
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Сегодня в 09:18

Tommy Hilfiger запустил онлайн-игру на платформе Roblox

Американский бренд Tommy Hilfiger запустил игру Tommy Play на платформе Roblox.

Пространство игры вдохновлено Бруклином. В нем есть игровая площадка и система метро с покрытыми граффити стенами, которые создали реальные бруклинские художники. Также в Tommy Play есть парк, где пользователи могут исследовать местность, соревноваться и кататься на BMX.

Кроме того, в пространстве представлены мини-игры и монеты Tommy Coins, которые можно собирать, улучшать или обменивать на такие предметы, как велосипеды, шлемы, наушники, одежду и аксессуары Tommy Jeans.

Источник: daily.afisha.ru

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#технологии #игра #метавселенная #roblox #tommyhilfiger
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.