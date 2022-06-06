Tommy Hilfiger запустил онлайн-игру на платформе Roblox

Американский бренд Tommy Hilfiger запустил игру Tommy Play на платформе Roblox.

Пространство игры вдохновлено Бруклином. В нем есть игровая площадка и система метро с покрытыми граффити стенами, которые создали реальные бруклинские художники. Также в Tommy Play есть парк, где пользователи могут исследовать местность, соревноваться и кататься на BMX.

Кроме того, в пространстве представлены мини-игры и монеты Tommy Coins, которые можно собирать, улучшать или обменивать на такие предметы, как велосипеды, шлемы, наушники, одежду и аксессуары Tommy Jeans.