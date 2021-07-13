«Тинькофф» запустил фонд для инвестиций в зеленые технологии

Управляющая компания «Тинькофф Капитал» запустила паевой инвестиционный фонд «Тинькофф индекс экологически чистых технологий». Он позволит инвестировать в акции компаний-лидеров по развитию экологичных технологий по всему миру.

Новый фонд привязан к индексу, который отслеживает динамику стоимости компаний, чей бизнес сфокусирован на создании или использовании зеленых технологий. Историческая среднегодовая доходность индекса с 2002 года составляет 22,9%.

В новый фонд вошли акции 41 компании из 11 стран, у которых более 50% выручки приходится на экологически чистое производство, его поддержку и аналогичные проекты. Среди компаний в фонде — один из крупнейших производителей ветрогенераторов из Дании Vestas Wind Systems, производители электромобилей Tesla и китайская Li Auto, а также поставщик солнечных панелей и домашних батарей Sunrun.

Инвестировать в фонд можно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам, порог входа — 7 руб. или $10 в зависимости от валюты, в которой покупается пай.

Источник: incrussia.ru