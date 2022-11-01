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TikTok открыл образовательную программу для стартапов в Казахстане
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Сегодня в 10:55

TikTok открыл образовательную программу для стартапов в Казахстане

В рамках TikTok Академии представители 218 стартапов узнают, как достичь успеха на платформе и привлечь внимание сообщества к своему продукту. Лучшие ученики TikTok StartUp Академии получат гранты размером до $10 000.

Задача Академии — помочь стартапам найти новые точки роста, получить уникальные знания от экспертов и открыть для себя возможности платформы TikTok.

К участию в программе были приглашены представители технологичных стартапов из сфер Fintech, E-com, Games&Apps, Foodtech, Edtech, Entertainment, Health&Wellness и других. Прием заявок был открыт в конце октября, и в результате отбора 218 стартапов получат доступ к образовательному курсу. Вебинары будут проходить с 31 октября, а первые двадцать участников, успешно сдавших экзамен, посетят офлайн-воркшопы в Астане 9 и 10 ноября.

Все стартапы-студенты Академии получат:

— менторство от команды TikTok For Business, куда войдет полная проработка кампании с нуля

— уникальный образовательный контент, экспертизу от лидирующей видеоплатформы и возможность научиться запускать эффективные кампании

— поддержку в чате от экспертов.

По итогам обучения лучшие проекты получат гранты на продвижение в TikTok в размере до $10 000, которые они смогут потратить на маркетинговые кампании в TikTok.

Источник: bluescreen.kz

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#казахстан #стартап #конкурс #гранты #tiktok
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