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The Weeknd отказался от сценического псевдонима
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Главный

Сегодня в 10:39

The Weeknd отказался от сценического псевдонима

Музыкант сменил имя в социальных сетях.

Тренд на смену сценического псевдонима в 2021 году запустил Канье Уэст. В соцсетях он стал Йе еще за три года до этого, а затем оформил все официально: подал документы на смену имени в верховный суд Лос-Анджелеса и получил юридическое одобрение.

The Weeknd давно собирался вернуться к имени, данному ему при рождении, и вот наконец изменил ники в соцсетях. О своем намерении отказаться от сценического псевдонима Эйбел Тесфайе рассказал в интервью W Magazine в начале мая. Музыкант аргументировал это новым творческим этапом: главу под названием The Weeknd пришло время закрывать.

Источник: srsly.ru

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