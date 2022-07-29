The Weeknd, Гарри Стайлс и Тейлор Свифт: стали известны номинанты на премию MTV VMA

Церемония вручения состоится 28 августа.

Самыми успешными музыкантами в 2022-м стали Джек Харлоу, Lil Nas X и Кендрик Ламар, каждый из которых получил по семь номинаций. За ними следуют Гарри Стайлс и Doja Cat. Обоих звезд отметили в шести номинациях. В свою очередь Дуа Липа, Билли Айлиш, The Weeknd и Тейлор Свифт засветились сразу в пяти категориях. Также Lil Nas X, Джека Харлоу, Гарри Стайлса, Дрейка, Эда Ширана или Lizzo могут признать «Артистом года».

За приз в категории «Песня года» поборются Адель, Билли Айлиш, Элтон Джон и Дуа Липа, а также The Kid LAROI с Джастином Бибером.

Среди молодых талантов отметили Baby Keem, Дав Кэмерон, GAYLE, Latto, группу Måneskin и южнокорейский бойз-бенд Seventeen. В этом году Мадонна получила свою 69-ю номинацию.

Теперь в конкурсе есть специальная номинация за самое зрелищное выступление в метавселенной. Счастливчиками в этой категории оказались BTS, Blackpink, Charli XCX и Ариана Гранде.

Еще одна номинация посвящена коллаборациям. На приз в ней претендуют следующие дуэты: Дрейк и Young Thug, Дуа Липа и Megan Thee Stallion, Lil Nas X и Джек Харлоу, Post Malone и The Weeknd,The Kid LAROI и Джастин Бибер.

Источник: srsly.ru



