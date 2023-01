The Weeknd выпустил клип на песню Nothing Is Lost (You Give Me Strength) — эта композиция звучит в финальных титрах фильма «Аватар: Путь воды».

Над музыкой работали Swedish House Mafia и композитор Саймон Франглен. В сопровождающем ролике показаны пейзажи планеты Пандора и ее обитатели на’ви, которые вынуждены уйти в океан из‑за приближающегося пожара.

