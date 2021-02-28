Что мы знаем о Супербоуле: 93 тысячи долларов за билет, 3 кг серебра и The Weeknd

Об игре

Супербоул — в американском футболе это название финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) США. Игра и сопутствующее ей празднование на протяжении многих лет Super Bowl Sunday де-факто стали национальным праздником в США.







Первая игра была сыграна 15 января 1967 года в рамках чемпионата AFC-NFC ( Американская футбольная конференция — Национальная футбольная конференция). В ней за звание чемпиона мирового профессионального американского футбола встречались победитель чемпионата НФЛ и чемпион молодой конкурирующей Американской футбольной лиги (АФЛ). После окончательного слияния двух лиг в 1970 году Супербоулстал игрой за звание чемпиона НФЛ. С тех пор игра проходила ежегодно в воскресенье сразу по окончании стадии плей-офф. Изначально игра проходила в середина января, затем во второй половине января, а в настоящее время — в первое воскресенье февраля.

Для обозначения игр Супербоула используют порядковый номер, записанный римскими цифрами, а не год, в котором он проходил. Сезон в НФЛ начинается в одном календарном году, а заканчивается в следующем, поэтому использование номера года вызывает неудобство.

Как правило, перед началом каждого матча обязательно исполняется гимн США . Перед началом игры и во время церемоний в перерыве между второй и третьей четвертями выступают популярные певцы и музыканты, между первой и второй половиной игры, во время большого перерыва, традиционно проходит мини-шоу с участием звезд рок- и поп-музыки.

День игры — второй после Дня благодарения по количеству еды, потребляемой в США.

О цифрах

Вес кубка. Команда, победившая в Супербоуле, получает Трофей Винса Ломбарди. Кубок назвали в честь тренера, который привел «Грин-Бей Пэкерс» к победам в первых двух розыгрышах Супербоула. Кубок представляет собой мяч в ударной позиции на подставке, его высота — 56 см, а вес — 3,2 кг стерлингового серебра. Трофей делали вручную в Нью-Йорке, он стоит 25 тысяч долларов. Изготовила кубок знаменитая ювелирная компания Tiffany & Co.

Цены билетов. Цены билетов на стадион — космические и с каждым годом только растут. В 1967-м во время первого Супербоула билеты стоили по 12 долларов — для того времени тоже много. Сейчас самый дешевый билет на Супербоул стоит почти 3000 долларов, средняя цена — 5682, а самый дорогой —93 тысячи!





Цены на рекламу. Цена 30 секунд рекламы на матче 1967-го года составила 37 500 долларов, в 1994-м — 900 тысяч. В 2015-м стоимость выросла до 4,5 миллиона, а к 2017-му — до 5,5 миллиона. Это 183 тысячи долларов за секунду! В общей сложности в прошлом году рекламодатели потратили около 412 млн на Супербоул и показали 91 ролик. Крупные компании не в ужасе от цен — наоборот, они соревнуются в креативе, снимая настоящие шедевры. Традиционно после Супербоула в интернете выбирают лучшую рекламу. В прошлом году самым просматриваемым роликом стала реклама Stella Artois — 48 миллионов просмотров уже на следующий день после игры. Кто-то даже не смотрит матч, но включает телевизор специально ради интересной рекламы.

О перерыве

Перерыв в Супербоуле — событие чуть ли не более важное, чем сама игра. Шоу в середине матча устраивали всегда. Правда,в 1967-м — без Maroon 5, как в прошлом году, Леди Гаги, как в 2017-м, Мадонны, как в 2012-м, или The Rolling Stones и Пола МакКартни, как 15 лет назад. Зато на первом шоу были астронавты!

В 1960-х как раз шла космическая гонка США и СССР: каскадеры в костюмах летали над полем на реактивных ранцах. Идея была оригинальной, и тогда казалось, что пришла она из будущего. Съемок шоу в истории осталось немного, но американцы нашли выход: они вернули реактивные ранцы на шоу Супербоула XIX.





До начала 1990-х для шоу выбирали тематику — выступали небольшие коллективы, университетские оркестры. В 1992-м на поле впервые вышли не футболисты, а представители другого вида спорта. Им стало фигурное катание! Темой шоу была «Зимняя страна чудес», на тефлоновом покрытии выступили олимпийские чемпионы Брайан Бойтано и Дороти Хэмилл.

Переломным стал 1993-й, когда на Супербоуле выступил Майкл Джексон. Организаторы поняли, что шоу — еще один способ повысить популярность матча. Если что, артисты не получают гонорары за выступление — НФЛ оплачивает лишь транспортные и другие организационные расходы.

О Супербоуле LV

7 февраля состоялся Супербоул LV — 55-й по счету финальный матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США (НФЛ). Из-за коронавирусных ограничений стадион Raymond James Stadium в Тампе был заполнен только на 30 процентов — на матче присутствовали 22 тысячи человек.

В финале команда «Тампа-Бэй Бакканирс», которая впервые в истории турнира сыграла в финале на домашнем стадионе, обыграла чемпиона прошлого сезона «Канзас-Сити Чифс». Для 43-летнего квотербека Тома Брэди это уже седьмое чемпионство.





Музыкант The Weeknd — хедлайнер Halftime Show — появился в перерыве между второй и третьей четвертями игры в образе героя его клипов на треки из последнего альбома After Hours, который вышел в марте прошлого года: в красном пиджаке Givenchy, черных брюках, рубашке, галстуке и кожаных перчатках. Как отмечает американский GQ, на подготовку его образа ушло около 250 часов.





Источники: wikipedia.org, by.tribuna.com, esquire.ru