15 самых популярных музыкантов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

Ерке Есмахан, @erke_esmahanКоличество подписчиков: 5,9 миллионов
Известная казахстанская исполнительница, которую знают по многим песням. Молодая мама также активно ведет блог, где делится разными фотографиями и видео.
Shahzoda, @shahzodasingerКоличество подписчиков: 4,9 миллионов
Певица и актриса родом из Узбекистана. Девушка радует поклонников своим творчеством.
Димаш Кудайбергенов, @kudaibergenov.dimashКоличество подписчиков: 3,6 миллионов
Один из самых популярных казахстанских певцов как в Центральной Азии, так и за рубежом. Талантливый исполнитель, чье творчество очень полюбилось публике.
Асал Шодиева, @asalshodievaКоличество подписчиков: 3,4 миллиона
Асал, родом из Ташкента. Молодая мама и актриса состоит в браке с Шохруххоном Юлдашевым. Также занимается и своим брендом одежды Miel.
Алтынай Жорабаева, @altynaizhorabaevaКоличество подписчиков: 3,1 миллионов
Казахстанская певица, Заслуженная артистка Республики Казахстан, награжденная орденом «Құрмет». Певица ведет страницу на казахском языке и часто устраивает прямые эфиры.
Лола Юлдашева, @lolaofficialКоличество подписчиков: 3 миллиона
Лола — узбекистанская певица и актриса. Молодая мама ещё и автор песен, ведет страницу, где выкладывает фотографии и видео с путешествий.
Шохруххон Юлдашев, @_shohruhhon_Количество подписчиков: 2,9 миллионов
Узбекистанский певец эстрады. Популярен благодаря своим романтичным и ритмичным песням. У него есть несколько совместных песен с Асал Шодиевой, которая является его супругой.
Айгерим Расулкызы, @aigerim_rasul_kyzyКоличество подписчиков: 2,8 миллионов
Кыргызстанская певица, которая запоминается своими образами. Девушка с малых лет на сцене, будучи дочерью заслуженного артиста Кыргызской Республики Расула Ямаматкулова.
Беркут, @berkut_aibekjanКоличество подписчиков: 2,8 миллионов
Певец, музыкант, композитор и режиссер, а также Заслуженный деятель Республики Казахстан. На странице Беркут выкладывает видео с супругой, с разных выступлений и встреч.
Анжелика Кайратова, @anjelika_kairatovna_officialКоличество подписчиков: 2,7 миллионов
Певица, продюсер и актриса из Кыргызстана. У молодой женщины также есть своя музыкальная школа, салон красоты и турагентство.
Самара Каримова, @samarakarimovasingerКоличество подписчиков: 2,5 миллионов
Певица, композитор, Заслуженная артистка Республики Кыргызстан, которая пишет песни сама. Самара ведет свою страницу на кыргызском языке и делится разными фотографиями и видео.
Скриптонит, @real_scripКоличество подписчиков: 2,2 миллиона
Самое популярные лицо казахстанского рэпа, о котором многие знают. Скриптонит живет в Москве и ведет несколько проектов.
Айдана Дека, @aidana_deka_officialКоличество подписчиков: 1,9 миллионов
Кыргызстанская исполнительница, у которой есть своя танцевальная студия и салон красоты. Молодая мама выкладывает разные видео, в том числе и с супругом Авазом Акимовым.
Аваз Акимов, @avazakimov_officiallКоличество подписчиков: 1,6 миллионов
Певец и музыкант из Кыргызстана. Совсем недавно супруги выпустили совместную песню и клип «Кызгалдактуу талаалар».
Nazima, @13nazimaКоличество подписчиков: 1,5 миллиона
Артистка лейбла Black Star родом из Казахстана. Молодая мама успешно совмещает съемки, записи песен, воспитание дочери и делится этим на странице.