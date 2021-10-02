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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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15 самых популярных музыкантов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана
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Сегодня в 18:45

15 самых популярных музыкантов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

Подготовили для вас рейтинг самых читаемых в Instagram артистов из Центральной Азии, на которых вы можете подписаться.

Ерке Есмахан, @erke_esmahan

Количество подписчиков: 5,9 миллионов

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Известная казахстанская исполнительница, которую знают по многим песням. Молодая мама также активно ведет блог, где делится разными фотографиями и видео.

Shahzoda, @shahzodasinger

Количество подписчиков: 4,9 миллионов

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Певица и актриса родом из Узбекистана. Девушка радует поклонников своим творчеством.

Димаш Кудайбергенов, @kudaibergenov.dimash

Количество подписчиков: 3,6 миллионов

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Один из самых популярных казахстанских певцов как в Центральной Азии, так и за рубежом. Талантливый исполнитель, чье творчество очень полюбилось публике.

Асал Шодиева, @asalshodieva

Количество подписчиков: 3,4 миллиона

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Асал, родом из Ташкента. Молодая мама и актриса состоит в браке с Шохруххоном Юлдашевым. Также занимается и своим брендом одежды Miel.

Алтынай Жорабаева, @altynaizhorabaeva

Количество подписчиков: 3,1 миллионов

Казахстанская певица, Заслуженная артистка Республики Казахстан, награжденная орденом «Құрмет». Певица ведет страницу на казахском языке и часто устраивает прямые эфиры.

Лола Юлдашева, @lolaofficial

Количество подписчиков: 3 миллиона

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Лола — узбекистанская певица и актриса. Молодая мама ещё и автор песен, ведет страницу, где выкладывает фотографии и видео с путешествий.

Шохруххон Юлдашев, @_shohruhhon_

Количество подписчиков: 2,9 миллионов

Узбекистанский певец эстрады. Популярен благодаря своим романтичным и ритмичным песням. У него есть несколько совместных песен с Асал Шодиевой, которая является его супругой.

Айгерим Расулкызы, @aigerim_rasul_kyzy

Количество подписчиков: 2,8 миллионов

Кыргызстанская певица, которая запоминается своими образами. Девушка с малых лет на сцене, будучи дочерью заслуженного артиста Кыргызской Республики Расула Ямаматкулова.


Беркут, @berkut_aibekjan

Количество подписчиков: 2,8 миллионов

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Певец, музыкант, композитор и режиссер, а также Заслуженный деятель Республики Казахстан. На странице Беркут выкладывает видео с супругой, с разных выступлений и встреч.

Анжелика Кайратова, @anjelika_kairatovna_official

Количество подписчиков: 2,7 миллионов

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Певица, продюсер и актриса из Кыргызстана. У молодой женщины также есть своя музыкальная школа, салон красоты и турагентство.


Самара Каримова, @samarakarimovasinger

Количество подписчиков: 2,5 миллионов

Певица, композитор, Заслуженная артистка Республики Кыргызстан, которая пишет песни сама. Самара ведет свою страницу на кыргызском языке и делится разными фотографиями и видео.


Скриптонит, @real_scrip

Количество подписчиков: 2,2 миллиона

Самое популярные лицо казахстанского рэпа, о котором многие знают. Скриптонит живет в Москве и ведет несколько проектов.


Айдана Дека, @aidana_deka_official

Количество подписчиков: 1,9 миллионов

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Кыргызстанская исполнительница, у которой есть своя танцевальная студия и салон красоты. Молодая мама выкладывает разные видео, в том числе и с супругом Авазом Акимовым.


Аваз Акимов, @avazakimov_officiall

Количество подписчиков: 1,6 миллионов

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Певец и музыкант из Кыргызстана. Совсем недавно супруги выпустили совместную песню и клип «Кызгалдактуу талаалар».

Nazima, @13nazima

Количество подписчиков: 1,5 миллиона

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Артистка лейбла Black Star родом из Казахстана. Молодая мама успешно совмещает съемки, записи песен, воспитание дочери и делится этим на странице.

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#нашивмире #артисты #лидерымнений #музыканты #центральнаяазия
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