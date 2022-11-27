The Ring назвал лучших боксеров-средневесов

The Ring опубликовал актуальную версию рейтинга среднего веса, где Казахстан представлен сразу двумя боксерами.
Чемпион мира WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин остался лидером десятки. За ним расположились чемпион WBC Джермалл Чарло и экс-чемпион WBO Деметриус Андраде.
Действующий обладатель пояса WBO Жанибек Алимханулы остался на пятой строчке.
Топ-10 боксеров среднего веса:
— Геннадий Головкин, Казахстан
— Джермалл Чарло, США
— Деметриус Андраде, США
— Хайме Мунгия, Мексика
— Жанибек Алимханулы, Казахстан
— Крис Юбэнк-младший, Великобритания
— Карлос Адамес, Доминиканская Республика
— Риота Мурата, Япония
— Сергей Деревянченко, Украина
— Эрисланди Лара, Куба.
Источник: zakon.kz