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The Ring назвал лучших боксеров-средневесов
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Сегодня в 10:16

The Ring назвал лучших боксеров-средневесов

The Ring опубликовал актуальную версию рейтинга среднего веса, где Казахстан представлен сразу двумя боксерами.

Чемпион мира WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин остался лидером десятки. За ним расположились чемпион WBC Джермалл Чарло и экс-чемпион WBO Деметриус Андраде.

Действующий обладатель пояса WBO Жанибек Алимханулы остался на пятой строчке.

Топ-10 боксеров среднего веса:

— Геннадий Головкин, Казахстан

— Джермалл Чарло, США

— Деметриус Андраде, США

— Хайме Мунгия, Мексика

— Жанибек Алимханулы, Казахстан

— Крис Юбэнк-младший, Великобритания

— Карлос Адамес, Доминиканская Республика

— Риота Мурата, Япония

— Сергей Деревянченко, Украина

— Эрисланди Лара, Куба.

Источник: zakon.kz

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