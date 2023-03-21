Tesla показала своих человекоподобных роботов

Первая версия Optimus’а была лишена внешней оболочки, но его действия поразили многих. Робот вышел на сцену на двух ногах, поприветствовал зал рукой и станцевал легкую связку. Илон Маск заявил, что это первый раз, когда роботу никто не помогал. После этого выступления робот сам ушел за кулисы.

Полные возможности робота компания показала отдельно в виде видеозаписи. На видео Optimus переносил легкие грузы и поливал цветы. Для таких задач используются встроенные в конструкцию робота датчики.

Вторая версия робота продемонстрировала его внешние качества.

Источник: overclockers.ru