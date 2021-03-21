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telegram-razreshil-sozdavat-golosovye-chaty-v-kanalah-i-sohranyat-ih-kak-podkasty
Telegram разрешил создавать голосовые чаты в каналах и сохранять их как подкасты
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Сегодня в 12:50

Telegram разрешил создавать голосовые чаты в каналах и сохранять их как подкасты

Голосовые чаты в группах появились в декабре 2020 года.

Чаты в каналах и публичных группах не имеют ограничений по количеству участников. Благодаря этому каждый канал может стать полноценной радиостанцией.

Чтобы создать голосовой чат, администратор должен перейти в профиль канала или группы, нажать на троеточие и выбрать пункт «Начать голосовой чат».

Также пользователи могут включить запись чата. После остановки записи, аудиофайл появится в чате с сохраненными сообщениями. Во время записи рядом с названием чата появится красная точка.

Если пользователь не участвует в обсуждении как спикер, он может поднять руку. Администраторы смогут посмотреть, кто попросил слово, прочитав информацию «О себе» возле каждого участника.

Администраторы публичных групп и каналов также смогут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат. Для спикеров можно создать отдельные ссылки: тогда им не придется ждать, пока им разрешат включить микрофон, уточнили в компании.

Источник: vc.ru

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#telegram #социальныесети #обновление #голосовыесообщения
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