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Текстильщики Узбекистана примут участие в престижной международной выставке в Германии
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Сегодня в 10:32

Текстильщики Узбекистана примут участие в престижной международной выставке в Германии

Делегация из представителей 15 текстильных предприятий Узбекистана примет участие в одной из самых престижных международных текстильных выставок в мире Heimtextile-2023, которая пройдет с 10 по 13 января на выставочной площадке Messe Frankfurt в германском городе Франкфурте-на-Майне.

Представители Узбекистана примут участие в одном из центральных павильонов выставки с национальным стендом, который разместится на площади 200 квадратных метров.

В рамках выставки планируется не только участие, но и проведение ряда B2B-встреч с представителями ведущих европейских предприятий с целью расширения инвестиционных и экспортных возможностей.

Источник: uzdaily.uz

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