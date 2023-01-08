Текстильщики Узбекистана примут участие в престижной международной выставке в Германии

Делегация из представителей 15 текстильных предприятий Узбекистана примет участие в одной из самых престижных международных текстильных выставок в мире Heimtextile-2023, которая пройдет с 10 по 13 января на выставочной площадке Messe Frankfurt в германском городе Франкфурте-на-Майне.

Представители Узбекистана примут участие в одном из центральных павильонов выставки с национальным стендом, который разместится на площади 200 квадратных метров.

В рамках выставки планируется не только участие, но и проведение ряда B2B-встреч с представителями ведущих европейских предприятий с целью расширения инвестиционных и экспортных возможностей.

Источник: uzdaily.uz