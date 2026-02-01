Ташкент примет чемпионат Азии по велотреку в 2028 году

Ташкент впервые примет чемпионат Азии по велоспорту на треке в 2028 году. Решение о проведении турнира принято Советом директоров Исполнительного комитета Asian Cycling Confederation.

Соревнования пройдут в комплексе велотрека Олимпийского городка в Ташкенте. Страна располагает необходимой инфраструктурой для проведения турниров такого уровня. Сертификат на организацию чемпионата был вручен генеральному секретарю Федерации велоспорта Узбекистана Хуршиду Атакулову.

Чемпионат станет одним из стартов, где спортсмены смогут набрать рейтинговые очки для участия в летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе.

Источник: uz.sputniknews.ru