Super Bowl LVII. Почему это важное культурное и спортивное событие и зачем его все ждут

12 февраля в США пройдет Super Bowl LVII — одно из главных спортивных событий в мире. Рассказываем о базовых правилах американского футбола и пытаемся разобраться, почему Super Bowl так популярен.





Что такое Super Bowl

Super Bowl — ежегодный чемпионат Национальной футбольной лиги США NFL, федерации профессиональных футбольных команд. В него играют победители чемпионатов Национальной футбольной конференции обычно в январе или в феврале. Соревнования проводится один раз в год в разных городах на нейтральной площадке, выбранной до начала сезона.

Первый Super Bowl состоялся 15 января 1967 года. В этой игре команда Национальной футбольной лиги Green Bay Packers соревновалась с командой Kansas City Chiefs из Американской футбольной лиги за первый титул чемпиона Super Bowl. Packers победили Chiefs со счетом 35-10.

Super Bowl возник через слияние Национальной футбольной лиги NFL и Американской футбольной лиги AFL и сначала назывался AFL-NFL World Championship Game, проходил в Los Angeles Memorial Coliseum.

Победитель Super Bowl получает Vince Lombardi Trophy, который назван в честь тренера Винса Ломбарди, выигравшего два первых Суперкубка.

Обладатели наибольшего количества побед в Super Bowl за всю историю чемпионата — New England Patriots и Pittsburgh Steelers. Эти команды выиграли соревнование по шесть раз. Всего есть четыре команды NFL, которые никогда не участвовали в Super Bowl. Это Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texans и Jacksonville Jaguars.

Правила чемпионата

По правилам, чтобы попасть в Super Bowl, команда должна выиграть чемпионат конференции. AFC и NFC отправляет одного представителя, выигравшего свою сетку плей-офф. Команда должна пройти три раунда на выбывание, чтобы выиграть конференцию и попасть в Super Bowl.

По большей части Super Bowl имеет те же правила, что и в регулярном сезоне, но есть несколько небольших отличий. Например, Super Bowl проводится не на стадионе команды хозяев или команды гостей, а на нейтральном месте. Для игры есть домашняя и выездная команды, которые каждый год чередуются между конференциями. Нахождение дома или вдали влияет только на цвет формы команды.

Реклама на Super Bowl

Во время Super Bowl реклама идет дольше, чем в регулярном сезоне NFL, поэтому компании платят большие суммы за показ своего ролика на большой сцене. Бренды, получившие такой желанный слот, знают, что они должны вложить все свои силы в создание отличной рекламы, поэтому большинство видеороликов — это что-то необычное. Часто они снимаются в виде комедийных скетчей или драматических историй. Существуют даже рейтинги лучших рекламных роликов Super Bowl.

Другое распространенное представление во время рекламных пауз — трейлеры к самым ожидаемым фильмам. Студии знают, что широкая аудитория чемпионата позволит им собрать много внимания на раннем этапе, если они покажут захватывающий трейлер.

Трансляции Super Bowl входят в число самых рейтинговых телевизионных спортивных событий всех времен. Это сделало рекламное время в период трансляции самым дорогим из всех телевизионных событий. Например, в 2016 году 30-секундный ролик стоил примерно 4,8 миллиона долларов. С 1980 годов реклама Super Bowl привлекала почти такой же интерес, как и сама игра, особенно после блокбастера Apple 1984 года.

Шоу в перерывах Super Bowl

Развлечение в перерыве между таймами Суперкубка стало одной из главных достопримечательностей игры с первого чемпионата 1967 года. Сначала в перерывах участвовали оркестры, военные тренировочные группы и даже астронавты, но за время произошло много изменений. В разное время среди исполнителей были бродвейские певцы, классические рок-группы и сенсационные поп-звезды.

Шоу, как и реклама, длиннее, чем в регулярном чемпионате. Стандартный 13-минутный перерыв увеличен до 30 минут.

Шоу Super Bowl Halftime Show в настоящее время спонсируется Apple Music. До этого в течение многих лет шоу проводила компания Pepsi. Обычно в перерывах выступают самые популярные артисты с тщательно продуманными декорациями, освещением и пиротехническими представлениями. Одни из самых известных выступлений в перерыве между таймами Super Bowl:

Майкл Джексон на Super Bowl XXVII 1993 года

Шоу, которое проходило в Rose Bowl в Пасадене, посмотрело больше 130 миллионов человек, что сделало его одним из самых популярных выступлений в перерыве между таймами в истории Super Bowl.





Prince на Super Bowl XLI в 2007 году

Исполнитель выступил перед 75 000 человек на большой сцене, а за трансляцией прямого эфира наблюдали больше 140 миллионов зрителей. Затраты на производство перформанса составили 12 миллионов долларов.

Мадонна на Super Bowl XLVI 2012 года





Мадонна стала первой женщиной-хедлайнером после Дайаны Росс, выступившей в 1996 году. В перформансе также приняли участие LMFAO, Ники Минаж и M.I.A. Шоу установило рекорд — 114 миллионов зрителей, что больше, чем количество зрителей самой игры.





Beyoncé и Destiny's Child на Super Bowl XLVII 2013 года



Выступление и последовавшее за ним отключение света на стадионе вызвали более 299 000 твитов в минуту. Это был рекорд в истории Twitter. Выступление Beyoncé в перерыве между таймами стало первым шоу, спонсируемым Pepsi, после выступления Prince на Super Bowl XLI.







Бруно Марс на Super Bowl XLVIII 2014 года





Шоу Бруно Марса и Red Hot Chili Peppers побило рекорд по количеству просмотров, который ранее был установлен Мадонной в 2012 году.





Кэти Перри на Super Bowl XLIX 2015 года









Шоу было удостоено двух премий Primetime Creative Arts Emmy Awards за выдающийся световой дизайн для эстрадного специального выступления и за выдающиеся костюмы для эстрадной программы или специального выступления. Перфоманс также был номинирован на премию «Выдающаяся короткометражная развлекательная программа с живыми выступлениями».

The Weeknd на Super Bowl LV 2021 года

В выступлении артист спел самые популярные песни за историю всей своей карьеры. К The Weeknd не присоединились другие артисты, что было необычно для выступления в перерыве.





Super Bowl LVII

В этом году Super Bowl LVII состоится 12 февраля на State Farm Stadium в Глендейле, штат Аризона. Игра пройдет между командами Kansas City Chiefs и Philadelphia Eagles. Соревнование будет транслироваться по национальному телевидению Fox.

В перерыве между таймами выступит Rihanna. Это будет первое живое выступление певицы за более чем пять лет. В этом году права на проведение шоу будут принадлежать Apple Music.

В перерывах также выступят Лауреат премии «Эмми» звезда Abbott Elementary Шерил Ли Ральф, которая исполнит Lift Every Voice and Sing. Национальный гимн исполнит кантри-певец Крис Стэплтон.

Прямой эфир игры можно будет посмотреть на таких стриминговых платформах как Hulu, FuboTV и YouTube TV.