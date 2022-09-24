Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
strany-central-noy-azii-primut-uchastie-v-mezhdunarodnoy-turistskoy-vystavke-tourism-expo-japan
Страны Центральной Азии примут участие в международной туристской выставке Tourism Expo Japan
84
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:52

Страны Центральной Азии примут участие в международной туристской выставке Tourism Expo Japan

В целях продвижения единого туристического бренда Центральной Азии при поддержке Японского Агентства международного сотрудничества планируется совместное участие Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана в международной туристской выставке Tourism Expo Japan, которая состоится 22-25 сентября в Токио, Япония.

Выставочная площадь единого стенда Центральной Азии будет разделена между всеми пятью странами.

Стенд Казахстана представляет туристическое агентство Traveler совместно с Kazakh Tourism.

б2.png

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #туризм #kazakhtourism #выставка #япония
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Gucci и adidas представили совместную коллекцию Exquisite
855
Emirates возобновляет часть полетов
1065
Теплица за 25 миллионов евро появится под Астаной
2243
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.