Страны Центральной Азии примут участие в международной туристской выставке Tourism Expo Japan

В целях продвижения единого туристического бренда Центральной Азии при поддержке Японского Агентства международного сотрудничества планируется совместное участие Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана в международной туристской выставке Tourism Expo Japan, которая состоится 22-25 сентября в Токио, Япония.

Выставочная площадь единого стенда Центральной Азии будет разделена между всеми пятью странами.

Стенд Казахстана представляет туристическое агентство Traveler совместно с Kazakh Tourism.



