Стажировка в Bloomberg: инструкция для тех, кто хочет получить зарубежный опыт

Айсана Сарсембаева, родной город — Нур-Султан, студентка, @ayyssin





О себе

Как попасть на стажировку

О возможности стажировки в Bloomberg узнала от других студентов университета в студенческом клубе NU ACM Student Chapter. Ребята проводят разные мероприятия и повышают осведомленность в сфере компьютерных наук и программирования. Также делятся опытом прохождения международных стажировок. Их истории заинтересовали меня, и я отправила свое резюме.



Период принятия заявок на стажировки в топ-компании каждый год проходят примерно в одно и то же время, с августа по октябрь. Лучше всего мониторить сайты организаций напрямую. В моем случае это был Ребята проводят разные мероприятия и повышают осведомленность в сфере компьютерных наук и программирования. Также делятся опытом прохождения международных стажировок. Их истории заинтересовали меня, и я отправила свое резюме.Лучше всего мониторить сайты организаций напрямую. В моем случае это был careers.bloomberg.com . Также есть чаты @sns_internships в Telegram, где другие ребята оповещают о начале отбора на стажировки в разных компаниях.

Требования для стажировки

Требования не отличаются от других компаний:



Это мой последний семестр в университете. Я прошла отбор на позицию Software Engineering intern в Bloomberg и три месяца работала в офисе компании в Лондоне.

— необходимо учиться в университете

— уметь использовать несколько языков программирования

— иметь опыт участия в практических проектах

— опыт работы в индустрии необязателен, но поощряется.

Но для того, чтобы тебя приняли этого недостаточно. Нужны также знания алгоритмов и структур данных, потому что последующие интервью ориентированы на них.

Советую участвовать в студенческих клубах или организациях, это будет показателем социальных навыков. Все должно быть красиво и структурированно оформлено в резюме.

Этапы отбора

Первый шаг в любом отборе — скрининг. Для этого нужно заполнить заявку, ответив на базовые вопросы о себе и опыте работы, если есть.



Главное — прикрепить свое резюме.

Когда я подавала заявку, вопросы были по типу: «Расскажите о проекте, которым вы гордитесь» и «Почему вы хотите работать у нас?». Форма не обязывает отвечать, но советую не пропускать эти вопросы. Они помогут выделиться среди тысячи других.

Со мной связались через неделю. Предложили назначить дату первого интервью.

После скрининга резюме, следует четыре интервью. Два из них на решение алгоритмических задач, третье — на system design, последнее — Behavioral. Там беседуют о личностных качествах и опыте.

Я хотела уделить больше времени на подготовку, поэтому процесс занял около четырех месяцев







Для первых двух интервью я готовилась, решая задачи на Leet Code и изучая книгу Cracking the Coding Interview.

System design требует других навыков, но все материалы для подготовки есть в интернете и YouTube.

Последний этап прошел в формате беседы. У меня спрашивали о проектах, учебе и планах на будущее.

Первое интервью я прошла в декабре, а последнее в марте. Конечный результат сообщили к апрелю.

Этапы можно пройти и быстрее. Я хотела уделить больше времени на подготовку, поэтому процесс занял около четырех месяцев.

О результатах

Стажировка в Bloomberg дает возможность учиться на реальных задачах компании. Будьте готовы работать с профессионалами, усваивать большие объемы информации, а также быстро учиться и применять все на практике.



Стажировка — это погружение в рабочий процесс. Сотрудники компании устраивали развлекательные мероприятия: командные челленджи, хакатоны и встречи с другими стажерами. На протяжении всего периода чувствовалась поддержка со стороны сотрудников. Все открытые, готовы помочь и пообщаться. Поэтому впечатления остались только положительные.