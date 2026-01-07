Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
Куда ехать за чистым воздухом в Оше: зоны отдыха, глэмпинги и отели
Центральная Азия

05.01.2026

Куда ехать за чистым воздухом в Оше: зоны отдыха, глэмпинги и отели

Рассказываем о шести локациях недалеко от Оша, где можно классно отдохнуть на свежем воздухе с семьей или друзьями.



Rayan Sary Oi, @rayan_sary_oi


Стильный резорт с уникальными зимними пейзажами и уютными коттеджами. Гости комплекса могут насладиться не только отдыхом на свежем воздухе, но и посещением банного комплекса с авторскими программами парения и всем необходимым для настоящего расслабления.



Kausar, @kausar.resort


Современный комплекс с рестораном европейской и национальной кухонь, стрельбищем и красивой просторной территорией — идеально для веселого отдыха с друзьями или семьей.



«Курманжан Датка», @kurmanjan_datka_mady


Зона отдыха в 12 километрах от Оша, где можно насладиться приятными прогулками на свежем отдыхе и вкусной рыбой в местном ресторане, пойманной на форелевом хозяйстве.



Национальный парк Кара-Кой


Природный парк, расположенный на склоне Алайского хребта — отличное место для отдыха на свежем воздухе. Сюда можно отправиться как с туром, так и самостоятельно, чтобы насладиться прогулками, живописными видами и сделать красивые фотографии.



«Чыйырчык», @chyirchyk_baza


База отдыха недалеко от Оша, где можно покататься на тюбингах, снегоходах, лыжах и сноубордах. Отличный выбор для любителей активного отдыха, здесь точно понравится взрослым и детям.



Jannat Resort, @jannat.resort.osh


Пятизвездочный курорт, созданный для комфортного отдыха среди природы. Просторная территория с живописными горными пейзажами, ресторан с европейской и восточной кухнями и приятной атмосферой.

#зима #базыотдыха #отдыхнаприроде #кудапоехать #ош
