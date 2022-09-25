Стартап Hadean получил $30 миллионов от Epic Games и Tencent на создание метавселенной

Стартап Hadean привлек $30 миллионов. В число инвесторов попал разработчик компьютерных игр Epic Games и китайский холдинг Tencent. В стартап также вложились венчурные фонды Molten Ventures, 2050 Capital, Alumni Ventures, Aster Capital, Entrepreneur First и InQtel.

Миссия компании — объединение физического и виртуального миров и улучшение качества жизни.

Стартап Hadean запустился в 2015 году в Лондоне. Компания предоставляет «вычислительные мощности на уровне суперкомпьютеров». Он используют для масштабирования программного обеспечения, требующего значительных вычислительных мощностей во время многопользовательского взаимодействия через интернет.

Источник: incrussia.ru