Спутниковый интернет Starlink появится в автомобилях, на кораблях и в самолетах

Федеральная комиссия по связи США разрешила компании SpaceX использовать спутниковую интернет-сеть Starlink с движущимися транспортными средствами.

Заявку на получение разрешения SpaceX подала в марте прошлого года, так как стремится расширить свою клиентскую базу от индивидуальных пользователей широкополосной связи в сельской местности до корпоративных клиентов секторах автомобилестроения, судоходства и авиаперевозок.

Мобильные терминалы будут выдерживать большие физические нагрузки и будут лучше защищены от воздействий окружающей среды. Ожидается, что на кораблях, в самолетах и грузовиках терминалы будут раздавать спутниковый интернет по сети Wi-Fi, как и в домах.

Источник: tengrinews.kz