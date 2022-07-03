Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
sputnikovyy-internet-starlink-poyavitsya-v-avtomobilyah-na-korablyah-i-v-samoletah
Спутниковый интернет Starlink появится в автомобилях, на кораблях и в самолетах
50
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:35

Спутниковый интернет Starlink появится в автомобилях, на кораблях и в самолетах

Федеральная комиссия по связи США разрешила компании SpaceX использовать спутниковую интернет-сеть Starlink с движущимися транспортными средствами.

Заявку на получение разрешения SpaceX подала в марте прошлого года, так как стремится расширить свою клиентскую базу от индивидуальных пользователей широкополосной связи в сельской местности до корпоративных клиентов секторах автомобилестроения, судоходства и авиаперевозок.

Мобильные терминалы будут выдерживать большие физические нагрузки и будут лучше защищены от воздействий окружающей среды. Ожидается, что на кораблях, в самолетах и грузовиках терминалы будут раздавать спутниковый интернет по сети Wi-Fi, как и в домах.

Источник: tengrinews.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#сша #интернет #илонмаск #спутниковаясвязь #spacex
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Илона Маска заметили за рулем Cybertruck в Лос-Анджелесе. В производство машину запус...
1118
Vodafone продал первое в истории СМС в виде NFT за $150 000
694
Музей «Гараж» в Москве поделился программой на 2020 год
1326
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.