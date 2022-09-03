Создатели Hogwarts Legacy показали гостиные факультетов и другие детали интерьера школы волшебства

Создатели видеоигры Hogwarts Legacy опубликовали новые ролики, демонстрирующие геймплей и дизайн грядущего релиза. Они появились на YouTube-каналах Wizarding World и Hogwarts Legacy.

Выход видео приурочили к началу учебного года. В основном ролике рассказывается об игре, возможности создания собственных персонажей и включенной в Hogwarts Legacy магии, в том числе — волшебных растениях и диковинных животных.





Можно увидеть детали интерьера школы чародейства и волшебства Хогвартс: массивные каменные лестницы, готические своды и колонны с капителями, мрачные коридоры, зеленые сады, кухни эльфов-домовиков и, конечно, гостиные факультетов.

Гостиным посвящены отдельные видеорумтуры. Они позволяют взглянуть на эффектное оформление каждой комнаты, принадлежащей студентам Слизерина, Гриффиндора, Пуффендуя и Когтеврана.

Hogwarts Legacy станет доступна 10 февраля 2023 года для пользователей ПК, PlayStation и Xbox.

Источник: daily.afisha.ru