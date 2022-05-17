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Создано первое в мире экологически чистое стекло
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Сегодня в 09:40

Создано первое в мире экологически чистое стекло

Первое экологически чистое стекло из полностью переработанных материалов создали во Франции.

Нулевого выброса углерода при производстве плоского стекла, предназначенного для окон и зеркал, удалось достичь на заводе Saint-Gobain по производству листового стекла в Анише, на севере Франции. Углеродно нейтральное стекло получилось произвести с помощью чистого стеклобоя — переработанного материала из непригодного для использования стекла и полностью зеленой энергии, получаемой из биогаза и обезуглероженной энергии.

Проект французского производителя является частью стратегии по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, поэтому стекла с истекшим сроком эксплуатации были получены на объектах реконструкции или сноса, а также из производственных отходов.

Источник: tengrinews.kz

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#франция #экология #переработкаотходов #зеленыетехнологии #стекло
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