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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Современное образование. Ректор КарГУ о плюсах и минусах дистанционного формата и трендах в образовании
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Сегодня в 11:41

Современное образование. Ректор КарГУ о плюсах и минусах дистанционного формата и трендах в образовании

Нурлан Дулатбеков, 58 лет, город — Караганда, ректор КарГУ им. Букетова

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Что изменилось

В КарГУ обучаются свыше 12 700 студентов, магистрантов, докторантов и слушателей подготовительного отделения. У нашего университета есть большой опыт в использовании дистанционных образовательных технологий, они активно внедрялись с 2008 года.

С началом карантина автоматизацию административного и учебного процесса нам обеспечила собственная платформа «Электронный университет» e.ksu.kz. Для качественного проведения стриминговых занятий приобрели 30 сертификатов программы Zoom на 9000 пользователей без ограничения времени. Преподавателям, студентам, магистрантам выдали необходимую компьютерную технику. Дополнительно разработали инструкции по организации учебного процесса по ДОТ. Провели корпоративные обучающие семинары для участников образовательного процесса, а также ежедневные онлайн-консультации по техническому сопровождению платформы «Дистанционное образование».

Самым сложным вопросом, с которым мы столкнулись, была слабая пропускная способность серверов и программного кода нашей платформы


Все полезные ссылки мы разместили на электронных библиотечных ресурсах университета. Расписание занятий публикуется на сайте e.ksu.kz «Электронного университета». Для технической поддержки действует Call-центр.

Самым сложным вопросом, с которым мы столкнулись, была слабая пропускная способность серверов и программного кода нашей платформы. С целью повышения эффективности работы мы закупили серверы, и специалисты университета перепрограммировали основные модули «Электронного университета». Для распределения нагрузки программный код разбили на 6 серверов и доменов. В резерве вузе еще 7 серверов для хранения информации.

Как изменения повлияли на студентов

Мы сделали все возможное, чтобы студенты и преподаватели не испытали трудности. Для обучающегося система оценивания не изменилась. Студент и ранее получал оценки, сдавая два рубежных контроля и экзамены на портале «Электронного университета».

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Для сравнения успеваемости с прошлым годом, когда обучение велось в традиционном формате, мы провели мониторинг. В результате мы увидели, что успеваемость студентов не изменилась.

Как пандемия повлияла на систему образования в стране

Пандемия усилила использование информационно-коммуникационных технологий. Расширились возможности онлайн-общения, стали массово использоваться веб-конференции. Интеграция технологий в образовательный процесс положительно влияет на доступность образования.

О трендах в образовании

В Казахстане активно развивается непрерывное образование, повышение профессиональной компетентности для любой сферы деятельности. Основная тенденция — использование массовых онлайн-курсов разных платформ и неформального образования.

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Модернизация высшего образования направлена на адаптацию казахстанской системы к современным вызовам и повышению ее конкурентоспособности. Поэтому в условиях возрастающей взаимосвязи стран становятся актуальны вопросы перехода к экономике знаний, интеллектуальному обществу.

Ключевые тренды и тенденции в сфере высшего образования Казахстана — коммерциализация образования и информационная трансформация образовательного пространства. Думаю, каждый понимает, что сегодня образование — главный ресурс, от которого зависит не только сфера деятельности человека, но и новое качество жизни, главный приоритет которого — сохранение здоровья человека.

Об образовании будущего

Дистанционное обучение — это одна из наиболее эффективных и перспективных технологий подготовки и переподготовки специалистов. Любой обучающийся независимо от местоположения может получать образование на высоком уровне. Особенно такой формат подходит для людей с ограниченными возможностями.

Со временем технологии позволят людям с разных концов планеты принимать участие в совместных научных проектах, решать масштабные вопросы


Еще одно преимущество — гибкость обучения, когда большую часть материала студент осваивает самостоятельно, выбирая удобное для себя время. Плюс — экономия денег и времени. Но, на мой взгляд, при дистанционном обучении теряется самое ценное — возможность получения знаний под руководством опытного наставника.

Со временем технологии позволят людям с разных концов планеты принимать участие в совместных научных проектах, решать масштабные вопросы. Это вопрос ближайшего будущего. Самое важное в этом процессе — оптимальное сочетание традиций и инноваций. Нужно брать лучшее из прошлого и одновременно двигаться вперед, впитывая все самое лучшее из настоящего. Нельзя останавливаться в развитии.

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#казахстан #университет #образование #караганда #дистанционноеобразование
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