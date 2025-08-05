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Слушайте своих: Яндекс Музыка поддержала казахстанских артистов в родных городах
Новости Центральной Азии и мира

28.07.2025

Слушайте своих: Яндекс Музыка поддержала казахстанских артистов в родных городах

Яндекс Музыка решила поддержать артистов и их творчество, запустив проект «Слушайте своих». С его помощью музыкальная платформа рассказывает аудитории об известных исполнителях из разных городов Казахстана, чтобы как можно больше людей услышали треки своих кумиров, а музыканты нашли новых поклонников.

Участниками проекта стали CAPTOWN из Астаны, Moldanazar из Кызылорды, Bonapart из Караганды, Asik из Актобе, jeltoksan. из Атырау, ZAQ из Семея, ALEM из Костаная, V $ X V PRiNCE из Алматы, Shiza из Шымкента и RaiM из Уральска. Каждый из них поделился историями о своем детстве, первых шагах в творчестве и песнях, навсегда связанных с их родными улицами.

Также Яндекс Музыка собрала подборку тематических плейлистов «Как звучат города» и разместила на улицах яркие билборды со строчками песен участников проекта.

Так, Moldanazar рассказал о треке «Алыстама», который он написал еще в десятом классе. А для Bonapart таким откровением стала композиция «Білем».

Певец Bonapart

Она про мои первые долгие отношения, это песня о любви. В ней я рассказываю, как пешком ходил к своей девушке по улице Нуркена Абдырова – ночью, после школы. И вот эта песня мне всегда напоминает о Караганде, о ее улицах.


Рассказали артисты и о том, какая музыка повлияла на их творчество, что они слушали, будучи еще совсем юными жителями своих городов.

Баха из CAPTOWN

До 6 лет я слушал то, что слушали мои родители, это в основном народные артисты Казахстана, например, Мадина Ералиева. Уже перебравшись в Астану в 6 лет, я познакомился с творчеством 50 Cent, и все пошло-поехало.


ZAQ

Я меломан с детства, но в основном, конечно, слушал рэп: Eminem, 50 Cent. Еще я очень любил Linkin Park.


Участники вспомнили и о том, где проходили их самые первые выступления — от перфоманса перед гостями до школьного концерта или праздника в местном Доме культуры.

Asik

Мой первый концерт прошел в моем родном городе Актобе. Тогда мой гонорар составлял 100-150 тысяч тенге, но как только я услышал, что меня ждут слушатели в родных краях, я решил выступить за 30 тысяч тенге.


Первое выступление Moldanazar прошло на свадебной вечеринке двоюродной сестры, в ауле.

Moldanazar

Я исполнил одну песню — это был мой свадебный подарок в качестве младшего брата. Свадьбы тогда проходили в доме. Тогда меня заметил мой учитель музыки и позже доверил выступить на школьном концерте. Помню, было очень страшно впервые выйти на сцену.

Исполнители признаются: для них участие в проекте — это не просто способ напомнить о себе, но и возможность переосмыслить, что значит быть связанным с местом, где ты вырос.

ALEM

«Слушайте своих» от Яндекс Музыки — это отличный проект, чтобы поддержать наше творчество в наших городах. Это большая связь с моим городом, возможность передать огромный привет моему городу и всем тем, кого я знаю или даже не знаю. И просто отличный способ еще раз познакомиться.


А по мнению jeltoksan., такие инициативы имеют большое значение для развития творчества и мотивации начинающих артистов.

jeltoksan.

Думаю, что для творчества важна децентрализация и развитие потенциала регионов. В этом плане считаю, что этот проект внесет свою лепту. Очень благодарен!


Проект «Слушайте своих» от Яндекс Музыки рассказывает казахстанцам об известных артистах — представителях разных городов, делает жителей регионов ближе к кумирам, а музыкантам дает возможность обрести новую аудиторию.

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#казахстан #музыка #яндексмузыка
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