Skyeng запустит онлайн-университет цифровых профессий

Онлайн-школа Skyeng вложит около 350 млн руб. в создание онлайн-университета цифровых профессий Sky.pro. Так компания намерена выйти на рынок дополнительного профессионального образования, который, по ее собственным оценкам, в 2020 году вырос в четыре раза.

Skyeng рассчитывает, что к концу 2021 года в онлайн-университете будут обучаться не менее 7 тысяч студентов, а его выручка составит около 300 млн руб. Через пять лет выручка проекта должна вырасти до 20 млрд руб., Skyeng планирует занять 20% рынка дополнительного профессионального образования.

Источник: incrussia.ru