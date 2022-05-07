Сколько стоит жить в Дубае: аренда жилья, поездки на такси, покупка продуктов и тренировки

Мы поговорили с русскоязычными жителями Дубая и узнали о расходах на жилье, транспорт, сотовую связь и многое другое в этом городе.





Серик Баембаев, 23 года, город — Дубай, персональный тренер, модель, @serik_fit

О себе

Я переехал в Дубай в 2021 году. Работал тренером, снимался в рекламах: Adidas, Versace, Dunkin Donuts, Four Season hotel.

Каждое лето здесь невыносимая жара. Поэтому я вернулся в Алматы. Здесь я занимался любимыми делами: тренировал людей, обучался персональному тренингу и снимался в рекламе. В феврале этого года закончил свою программу и снова переехал в Дубай.

Жилье

Недвижимость в Дубае — одна из самых дорогих в мире. Цены варьируются в зависимости от района. В районе «Дубай Марина» однокомнатная квартира в месяц будет стоить от 2287 $. Такая же квартира на 10-15 километров подальше от берега будет стоить 1372 $. А в районе «Пальмы» такие квартиры стоят 3431 $.

У меня пока нет таких средств, поэтому я арендую комнату в шестикомнатной квартире. Это распространенный способ экономии денег и проживания в Дубае. Почти все здесь с этого начинали. За команду я плачу 686$ в месяц. Есть вариант подешевле: можно арендовать спальное место в квартире. В прошлом году я снимал такую койку за 297$.

В Дубае нельзя купить квартиру в черновой отделке. Все продается в готовом варианте. Минимальная стоимость однокомнатной квартиры в районе «Дейры» 60 000$. В этом районе живут небогатые люди.

В студии или однокомнатной квартире коммунальные услуги — от 160$ до 274$ в месяц. В эту стоимость входит интернет, вода, электричество, а также охрана.

Транспорт

Стоимость поездки варьируется от доллара до трех в зависимости от дистанции. Поездка на такси — от 4$ до 34$. Аренда личного авто в месяц, к примеру, Hyundai Accent 2019 года стоит около 526$. Топливо в неделю зависит от объема. Мой друг платит 137$ в неделю за бензин, но у него габаритная машина. Если машина меньше, то можно платить 91$.

Сотовая связь

Я плачу 29$ за 6 гигабайт интернета и 30 минут связи. Каждый отдельный гигабайт можно купить за 8$ и каждые полчаса за 2$.

Еда

Продукты на 50% дороже, чем в Алматы.

Цены в ресторанах зависят от локации и уровня заведения. В кубинском ресторане на «Пальме» ланч стоит 34$. Можно покушать и за 11$, в районе «Марины».

Развлечения и здоровый образ жизни

Из развлечений есть все, что можно придумать. Можно даже покататься на сноуборде. Есть квадроциклы, полеты на парашюте и на параплане, яхты, дайвинг, серфинг, любые виды спорта. Например, один прыжок на парашюте будет стоить 686$.

Благодаря своей профессии я могу развлекаться бесплатно. Еще есть платформы The Secret Society , Alist, где инфлюенсеры могут зарегистрироваться и получать разные продукты и услуги за бартер.

Медицина безумно дорогая.

Здоровый образ жизни развит среди эскпатов из западных стран, а арабы довольно ленивые. В каждом здании есть как минимум один тренажерный зал. Мне как тренеру было не сложно найти клиентов. Я подхожу к людям на улице и напрямую предлагаю услуги. Мне платят 68$ в час. Пока у меня пять-шесть клиентов.

Дополнительные расходы

Воспитывать детей здесь дорого. Одна из моих клиенток тратит 20 000$ в год за школу на каждого ребенка. Цены на одежду такие же, как в Алматы. Лучше ездить в аутлеты.

О жизни и экономии

Строители зарабатывают 228$. Люди в сфере услуг 1372-1601$.

Еще один лайфхак — купить самокат. Я езжу на самокате, заряжаю его дома у клиентов.

Здесь также работает сеть супермаркетов VIVA со свежими продуктами, которые дешевле, чем в Казахстане.

Анна Салова, город — Дубай, коуч и наставник экспертов, @anny.salova

О себе

Два месяца назад я переехала в Дубай из Москвы.

Жилье

Мы переехали в сезон, поэтому цены на жилье были выше. Арендовать квартиру с одной спальней на месяц стоит 3500$. По нашим меркам это двухкомнатная квартира, так как здесь гостиная не считается за отдельную комнату.

Теперь сезон спал. И если снимать жилье на долгий срок, можно получить условия получше. Например, нам предложили 2000$ за такую же квартиру. Но нужно вносить всю сумму целиком, за полгода-год, а не по месяцам.

Коммунальные услуги уже включены в стоимость, но я слышала, что это редкость для Дубая. Цены на коммуналку здесь высокие. Зато большой плюс аренды жилья. Почти в каждом ЖК есть тренажерный зал и бассейн. Посещение бесплатно для всех жильцов.

Транспорт

Меня удивило такси. Первая поездка до дома на полчаса стоила 90$. Выгоднее арендовать машину. Месяц аренды Mazda 6, например, стоит 1000$.

Сотовая связь

Сотовая связь тоже недешевая. Лучшее предложение, которое удалось найти — 300$ в год.

Еда

Продукты на неделю выходят около 200$. Кофе стоит около 9$ и 15$ вместе с круассаном. В среднем пообедать в кафе стоит 45$, а стоимость ужина будет зависеть от места. Если выбраться в ресторан с морепродуктами, на двоих может выйти и 226$.

Развлечения и здоровый образ жизни

Билет в кино стоит 25$. Все фильмы на английском с арабскими субтитрами. Пляжи есть как бесплатные, так и стоимостью 100$ за вход — так называемые beach clubs, где красивые лежаки, музыка. Иногда в стоимость включены напитки и даже еда. Сходить в аквапарк — от 100$, но, говорят, лучше брать fast pass, чтобы не стоять в очереди, а это уже 300$.

Дополнительные расходы

Жизнь в Дубае дороже, чем, например, в Москве. Но и здесь можно жить под любой бюджет.

О жизни и экономии

Зарплаты зависят от должности. Средний маркетолог получает от 2000$. Топ-менеджмент — от 5000$. По закону местные получают в разы больше за любую работу. Я работаю онлайн, поэтому на мой доход переезд не повлиял, хотя уже появляются и местные клиенты.

Советую арендовать машину. Это сэкономит кучу денег на такси. Также бронируйте жилье на длительный срок, уже находясь здесь. Так можно договориться на лучшие условия.