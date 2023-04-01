Сколько стоит поехать на концерт любимого артиста в Европу или ОАЭ: билеты, перелет и проживание

Наверное, многие мечтают о том, чтобы попасть на большой концерт своего любимого артиста или группы, но не знают, сколько это стоит. Делимся историями молодых людей, которые организовали себе незабываемую поездку в ОАЭ и Европу.









Наргиз Жумашева, 27 лет, город — Алматы, маркетолог, @zhum.n

О себе

Я живу в Алматы. Работаю маркетологом. В январе 2023 года мы с друзьями полетели в ОАЭ на концерт группы Imagine Dragons. Эта группа всегда была в топ-5 прослушиваемых артистов в моем плейлисте.

Сколько стоит поехать на концерт в ОАЭ

Концерт проходил 26 января на стадионе Etihad Arena. Мы покупали билеты в ноябре, за два месяца до концерта. Никаких скидок не было, но диапазон билетов был примерно от 50 000 до 200 000 тенге, то есть 110-450 $. Мы выбрали боковую зону, не балкон. Билет стоил 495 дирхам, то есть около 60 000 тенге или 130 $.

Так как виза в ОАЭ гражданам Казахстана не нужна, нам не пришлось тратиться на оформление документов. Я выкупила общий тур, который включал в себя перелет и проживание, за 300 000 тенге или 660 $.

Дополнительные расходы были только на проезд, питание, посещение Мечети и Лувра в Абу-Даби.

В общем, на все ушло где-то 350 000-380 000 тенге — около 800$. Но оно того стоило.

О впечатлениях

Стадион вмещает в себя 18 000 человек, и он был полностью заполнен. Поэтому мы приехали за два часа до начала. В зале было много соотечественников. Концерт длился полтора часа. Сначала выступал Dj, а после вышли сами артисты. Полтора часа выступления пролетели как миг. Даже жаль, что все прошло так быстро. Но атмосфера была классной. Все подпевали. Мы отлично провели время.

Азамат Нурмагамбетов, 28 лет, город — Астана, предприниматель, @azamat_nurmagambetov





О себе

Я предприниматель, развиваю свое агентство путешествий. Помогаю людям получать визы и организовывать маршруты поездок.

У меня с детства была мечта посетить концерт большой звезды. И прошлым летом, в июле, я ездил на концерт Lady Gaga в Нидерланды, в город Арнем. Это маленький городок недалеко от Амстердама. Мне нравится творчество этой артистки, ее выступления, энергетика.

Сколько стоит поехать на концерт в Европу

Этот тур Lady Gaga должен был состояться еще в 2020 году, но из-за пандемии его переносили. В результате концерт перенесли на целых два года. Но билет я купил сразу, как только открылись продажи. Я даже поставил будильник, чтобы не пропустить момент начала продаж, так как билеты на концерты таких звезд раскупаются моментально. А если покупать билет позже у перекупщиков, он будет стоить дороже. Свой билет на Golden Circle со стоячими местами у сцены я купил за 151 евро.

Виза стоила 80 евро.

На тот момент я проживал в Великобритании, в Манчестере. Авиабилет из Манчестера в Амстердам и обратно стоил 200 евро. Я приобрел его за неделю до вылета. Лететь было примерно полтора часа.

Еще мне нужно было доехать из Амстердама до городка Арнем, где проходил концерт. Туда я поехал на поезде, билет на который приобрел за 17 евро в одну сторону. Дорога заняла час.

О проживании нужно было позаботиться заранее. Я начал искать номер в отеле за неделю до вылета и ничего не нашел. Все было забронировано. Это было логично, ведь 40 000 человек одновременно прилетели на концерт в маленький городок. Поэтому по приезде я просто заходил в каждый отель, хостел и нашел место в хостеле за 30 фунтов за ночь. Могу сказать, что в хостеле я так и не ночевал, потому что после концерта до утра гулял с ребятами, с которыми познакомился на концерте. Утром же сел на поезд в Амстердам, а там на самолет до Манчестера.

Всего поездка на концерт из Манчестера обошлась мне в 433 евро. А билет из Казахстана до Манчестера стоил примерно 300 000 тенге.

О впечатлениях

Концерт прошел отлично. Все было хорошо организовано. Во время концерта, который длился три часа, раздавали воду, работала полиция, скорая и пожарные. Стадион был полный. Я приехал в 18:00, и нас почти сразу запустили. Леди Гага вышла на сцену в 21:00, через три часа.

Концерт оправдал все ожидания. У Lady Gaga классная энергетика. Три часа пролетели как три минуты.