Сколько стоит фото- и видеосъемка в Ботаническом саду Алматы

В сад посетители теперь могут попасть с улицы Тимирязева, со стороны выставочного центра «Атакент», а также с проспекта аль-Фараби. За вход, согласно прайс-листу, надо будет платить:

— взрослый билет — 500 тенге

— студенческий и пенсионный билет при предъявлении соответствующего документа — 300 тенге

— школьный билет — 300 тенге

— посещение сада с участием экскурсовода — 1000 тенге

— посещение сада с участием экскурсовода, для студентов, пенсионеров и лиц до 18 лет — 500 тенге

— съемки кино, видео-телепрограмм — 5000 тенге (1 час)

— съемки на фотоаппарате — 3000 тенге (1 час)

— свадебный визит на 1 человека — 1000 тенге

— посещение сада инвалидам, детям до 5 лет — бесплатно.

Оплата съемки на фотоаппарате производится только за коммерческие и профессиональные фотосессии и видеосъемки с использованием полупрофессиональной и профессиональной фото- и видеотехники, квадрокоптеров. Все средства пойдут на содержание Ботанического сада. Съемки на камеру телефона, смартфона, а также на профессиональную камеру без коммерческой цели не подлежат оплате.