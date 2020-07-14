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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Сколько стоит фото- и видеосъемка в Ботаническом саду Алматы
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Сегодня в 10:11

Сколько стоит фото- и видеосъемка в Ботаническом саду Алматы

В сад посетители теперь могут попасть с улицы Тимирязева, со стороны выставочного центра «Атакент», а также с проспекта аль-Фараби. За вход, согласно прайс-листу, надо будет платить:

— взрослый билет — 500 тенге

— студенческий и пенсионный билет при предъявлении соответствующего документа — 300 тенге

— школьный билет — 300 тенге

— посещение сада с участием экскурсовода — 1000 тенге

— посещение сада с участием экскурсовода, для студентов, пенсионеров и лиц до 18 лет — 500 тенге

— съемки кино, видео-телепрограмм — 5000 тенге (1 час)

— съемки на фотоаппарате — 3000 тенге (1 час)

— свадебный визит на 1 человека — 1000 тенге

— посещение сада инвалидам, детям до 5 лет — бесплатно.

Оплата съемки на фотоаппарате производится только за коммерческие и профессиональные фотосессии и видеосъемки с использованием полупрофессиональной и профессиональной фото- и видеотехники, квадрокоптеров. Все средства пойдут на содержание Ботанического сада. Съемки на камеру телефона, смартфона, а также на профессиональную камеру без коммерческой цели не подлежат оплате.

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#алматы #ботаническийсад #фото
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