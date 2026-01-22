Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
logo
Сколько будут стоить билеты на скоростные поезда с 1 февраля в Узбекистане
Новости Центральной Азии и мира

19.01.2026

Сколько будут стоить билеты на скоростные поезда с 1 февраля в Узбекистане

С 1 февраля на 15% повышаются цены на билеты на высокоскоростные электропоезда Afrosiyob, а также поезда «Шарк», «Насаф» и «Узбекистан».

Новые цены на билеты на поезда Afrosiyob:

— Ташкент-Самарканд: VIP — 709 000 сумов; бизнес — 455 000 сумов; эконом — 311 000 сумов

— Ташкент-Карши: VIP — 976 000 сумов; бизнес — 642 000 сумов; эконом — 429 000 сумов

— Ташкент-Бухара: VIP — 1,13 миллиона сумов; бизнес — 760 000 сумов; эконом — 509 000 сумов.

Повышение связано с увеличением затрат на модернизацию инфраструктуры движения электропоездов, их техническое обслуживание, а также с ростом расходов на электричество и эксплуатационных расходов.

С 1 февраля 2025 года цены на поезда Afrosiyob были увеличены на 20-25%, а на поезда «Шарк», «Насаф» и «Узбекистан» — на 30%.

С 2024 года в Узбекистане было отменено государственное регулирование цен на билеты на высокоскоростные и скоростные пассажирские поезда с переходом на рыночное формирование тарифов.

Источник: gazeta.uz

#поезд #узбекистан #ташкент #скоростнойтранспорт
