Систему распознавания речи на казахском языке разработал отечественный ученый

Казахстанский ученый Оркен Мамырбаев разработал систему распознавания речи на казахском языке, которая превращает голосовые сообщения в текст. Проект обошелся в 54 миллиона тенге.

Сейчас система работает как чат-бот в социальной сети Telegram. Чтобы ее протестировать, достаточно нажать и удерживать кнопку записи голосового сообщения. После бот автоматически превратит речь в текст.

Для удобства авторы создали диктофон, который можно использовать во время деловых совещаний, по их завершении система выдаст текстовый протокол на казахском языке.

Источник: tengrinews.kz