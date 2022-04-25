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Систему распознавания речи на казахском языке разработал отечественный ученый
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Сегодня в 09:32

Систему распознавания речи на казахском языке разработал отечественный ученый

Казахстанский ученый Оркен Мамырбаев разработал систему распознавания речи на казахском языке, которая превращает голосовые сообщения в текст. Проект обошелся в 54 миллиона тенге.

Сейчас система работает как чат-бот в социальной сети Telegram. Чтобы ее протестировать, достаточно нажать и удерживать кнопку записи голосового сообщения. После бот автоматически превратит речь в текст.

Для удобства авторы создали диктофон, который можно использовать во время деловых совещаний, по их завершении система выдаст текстовый протокол на казахском языке.

Источник: tengrinews.kz

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