Шымкентский учитель за несколько минут стал владельцем квартиры в Алматы от Halyk Bank

В семье учителя из Шымкента трое детей, и они никогда не задумывались о переезде в Алматы, но благодаря случаю Алимжан Уразов неожиданно стал победителем масштабной акции Halyk Bank — «Розыгрыш квартиры каждый месяц» в ноябре и выиграл вторую из 3 квартир в жилом комплексе «Хан-Тенгри».

В течение нескольких минут в результате второго этапа розыгрыша квартир от Halyk Bank еще один учитель стал обладателем новой благоустроенной квартиры в алматинском жилом комплексе «Хан-Тенгри».





Алимжан Уразов, преподаватель-психолог средней школы №95 в городе Шымкент

В Шымкенте у меня семья, супруга, трое детей и любимая работа. До последнего момента у меня и в мыслях не было необходимости переезда в другой город, пока, в связи со слабым здоровьем среднего ребенка, не начал подумывать о смене места проживания. Верно говорят, что мысли человека материальны. Некоторое время назад решил сделать рефинансирование по автокредиту в Halyk Bank, и менеджеры меня уведомили, что я автоматически становлюсь участником розыгрыша квартир в Алматы. Я принял это к сведению, но не придал особого значения — у такого банка, как Halyk, ведь очень много клиентов. И вот, такая новость! Хорошей новостью я поделился со своей супругой и семьей, близкими и земляками. Благодаря Всевышнему, случаю и Halyk Bank теперь у нас есть и автомобиль, и квартира! Хочу посоветовать клиентам банка и всем казахстанцам надеяться и использовать такие возможности. И вам тоже обязательно улыбнется удача.

Напомним, победительницей октябрьского розыгрыша квартир стала учитель из села Улан Карасайского района Алматинской области Галияш Барлыбаева.





Победители, выполнившие все условия акции, определяются в прямом эфире методом генерации случайных чисел на официальных страницах Банка в социальных сетях в присутствии тиражной комиссии из числа сотрудников Halyk Bank, а также лицензированного нотариуса.

Условия участия в акции очень просты: достаточно оформить кредит со скидкой 50% или рассрочку без переплаты до 24 месяцев в Halyk Bank до 20 декабря 2020 года и оплачивать услуги в приложении Homebank каждый месяц.

Для того чтобы стать* участником акции «Розыгрыш квартиры каждый месяц», нужно:

— кредит без залога в отделении на сумму от 500 000 тенге

— онлайн-кредит в приложении Homebank на сумму от 200 000 тенге

— онлайн-рассрочка в приложении Homebank на сумму от 200 000 тенге

— кредит на неотложные нужды от 1 000 000 тенге

— ипотечный займ от 1 000 000 тенге, в том числе государственные программы: «Ипотека 7-20-25», «Ипотека Баспана-ХИТ».

— минимальная сумма платежа — 1000 тенге

— минимальное количество платежей — 1 платеж до 20-го числа каждый месяц.

Выиграйте новую квартиру в жилом комплексе «Хан-Тенгри» в престижном районе Алматы — получите кредит по акции «Розыгрыш квартиры каждый месяц от Halyk Bank», оплачивайте услуги в Homebank.

Сотрудники Halyk Bank Лица, связанные с Банком особыми отношениями Клиенты, выигравшие квартиру в рамках настоящего розыгрыша Клиенты, которые на дату формирования списков для проведения розыгрыша:

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— совершили полное или частичное досрочное погашение по кредитам, участвующим в розыгрыше

— допускали просрочку по кредитам, участвующим в розыгрыше

— имеют текущую просрочку по любому кредиту в банке.







