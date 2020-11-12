Как преподаватель из села Улан выиграла квартиру от Halyk Bank

Победителем масштабной акции Halyk Bank — «Розыгрыш квартиры каждый месяц» в октябре стала учитель из села Улан Карасайского района Алматинской области Галияш Барлыбаева, которая выиграла первую из трех квартир в жилом комплексе «Хан-Тенгри» в городе Алматы. До конца года в этом комплексе будет разыграно еще две квартиры.

Впервые в нашей стране проводится такая масштабная акция, когда разыгрываются сразу три квартиры в экологически чистом районе города Алматы. Причем условия участия очень простые: оформить кредит со скидкой 50% или рассрочку без переплаты до 24 месяцев в Halyk Bank до 20 декабря 2020 года и оплачивать услуги в приложении Homebank каждый месяц.





Первая обладательница светлой квартиры, выполнившая все условия акции, была определена в прямом эфире методом генерации случайных чисел на официальных страницах Банка в социальных сетях в присутствии тиражной комиссии из числа сотрудников Halyk Bank, а также лицензированного нотариуса.

Победительница розыгрыша — мама четырех детей, учительница из села Улан Карасайского района Алматинской области.

Галияш Барлыбаева, владелица новой алматинской квартиры





Я никогда не участвовала в розыгрышах, потому что, честно говоря, не сильно в них верила. А тут решила рефинансировать свой кредит, полученный в другом банке, в Halyk Bank. При оформлении сотрудники сказали, что я могу принять участие в розыгрыше квартир, нужно еще провести любой платеж в Homebank. Я не придала этому значения.





Мы живем на городской окраине и о квартире в Алматы только мечтали. А тут на днях, как гром среди ясного неба, такая радостная весть: благодаря розыгрышу Halyk Bank у нас теперь есть новая квартира в Алматы! Дочери раньше добирались до места учебы из пригорода, теперь добираться будет проще. Как первый победитель, я хочу порекомендовать клиентам и всем казахстанцам принять участие в этой акции. Выиграть можно, нужно лишь попытаться.

Испытайте и вы свою удачу, и, вполне вероятно, вы станете обладателем новой квартиры в жилом комплексе «Хан-Тенгри» в городе Алматы. Взяв кредит один раз и оплачивая услуги в Homebank каждый месяц, вы сможете участвовать в последующих двух розыгрышах квартир. Розыгрыш проводится каждый месяц до конца года.



Для того чтобы стать* участником акции «Розыгрыш квартиры каждый месяц», нужно:

1. Получить один из следующих кредитов до 20 декабря 2020 года:

— кредит без залога в отделении на сумму от 500 000 тенге

— онлайн-кредит в приложении Homebank на сумму от 200 000 тенге

— онлайн-рассрочка в приложении Homebank на сумму от 200 000 тенге

— кредит на неотложные нужды от 1 000 000 тенге

— ипотечный займ от 1 000 000 тенге, в том числе государственные программы («Ипотека 7-20-25», «Ипотека Баспана-ХИТ»).

2. Совершать любые платежи в Homebank:

— минимальная сумма платежа — 1000 тенге

— минимальное количество платежей — 1 платеж до 20-го числа каждый месяц (ноябрь, декабрь).

Используйте уникальную возможность выиграть квартиру — получите кредит по акции «Розыгрыш квартиры каждый месяц от Halyk Bank», оплачивайте услуги в Homebank и выиграйте новую квартиру в жилом комплексе «Хан-Тенгри» в престижном районе Алматы! Чем раньше получите кредит и будете оплачивать услуги в Homebank согласно условиям акции, тем больше шансов выиграть квартиру в Алматы.

Все свежие новости по акции — в аккаунтах Halyk Bank в Instagram (@halykbank.kz), Facebook. Подписывайтесь на официальные аккаунты, чтобы быть в курсе последних новостей об акции и узнавать о дате розыгрыша и результатах.

* В розыгрыше не участвуют:

— сотрудники Halyk Bank

— лица, связанные с Банком особыми отношениями

— клиенты, выигравшие квартиру в рамках настоящего розыгрыша

— клиенты, которые на дату формирования списков для проведения розыгрыша: совершили полное или частичное досрочное погашение по кредитам, участвующим в розыгрыше, те, кто допускал просрочку по кредитам, участвующим в розыгрыше, и если имеют текущую просрочку по любому кредиту в Банке.

Материал подготовлен при поддержке Halyk Bank.



