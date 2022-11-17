Шымкентский комиксист и художница из США планируют выпустить совместный комикс

Казахстанская художница из США Лейла Ахмет-Осман выпустит комикс с талантливым комиксистом из Шымкента.

Через комиксы в коллаборации с шымкентским парнем по имени Бек-Ата Даниял Лейла Ахмет-Осман решила донести молодежи ценности, которые помогут поверить в себя и мечту.

Произведение в картинках назвали «Легенда о волшебной черепахе». По сюжету, брат и сестра встречают мудрую черепаху, которая напоминает им о главных жизненных ценностях.

Первый комикс с работами художницы планируют выпустить в следующем году. Он появится не только на полках нашей страны, но и за рубежом.

Источник: tengrinews.kz



