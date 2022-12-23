Шорт-лист претендентов на «Оскар» представили в США

Американская киноакадемия представила шорт-лист номинантов на кинопремию «Оскар» в десяти категориях.

В список возможных номинантов на премию в категории «Лучший полнометражный документальный фильм» вошли 15 кинокартин. Так, в шорт-лист попали киноленты «Все, что дышит» Шаунака Сена, «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас, «Потомок» Маргарет Браун, «Движение Джейн» Тии Лессин и Эммы Пилдс и другие.

Также опубликовали шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». В список вошли 15 фильмов, среди них «Аргентина» Сантьяго Митре, «Корсаж» Мари Кройцер, «Близко» Лукаса Донта, «Сент-Омер» Элис Диоп и ряд картин из Камбоджи, Дании, Германии, Индии, Ирландии, Мексики, Марокко, Пакистана, Польши, Республики Корея и Швеции.

Источник: tengrinews.kz