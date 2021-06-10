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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Сеть ресторанов abr и фонд Urban Forum Kazakhstan запускают курс по урбанистике
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Сегодня в 10:44

Сеть ресторанов abr и фонд Urban Forum Kazakhstan запускают курс по урбанистике

Общественный фонд Urban Forum Kazakhstan и казахстанская сеть ресторанов abr запускают совместный образовательный проект Urbanitarium. В формате летних и зимних интенсивов эксперты в сфере урбанистики, архитектуры и дизайна будут обучать подростков основам и принципам профессии.

Длительность курса четыре недели, в рамках которых профессионалы в области урбанистики, архитектуры, городского планирования, экологии и других областей будут знакомить подростков с принципами и методами урбанистики. Курс включает в себя лекции, проектную работу в малых группах под кураторством наставников, а также экскурсии на значимые городские объекты.

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#казахстан #образование #бизнес #abr #урбанистика
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