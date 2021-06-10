Сеть ресторанов abr и фонд Urban Forum Kazakhstan запускают курс по урбанистике

Общественный фонд Urban Forum Kazakhstan и казахстанская сеть ресторанов abr запускают совместный образовательный проект Urbanitarium. В формате летних и зимних интенсивов эксперты в сфере урбанистики, архитектуры и дизайна будут обучать подростков основам и принципам профессии.

Длительность курса четыре недели, в рамках которых профессионалы в области урбанистики, архитектуры, городского планирования, экологии и других областей будут знакомить подростков с принципами и методами урбанистики. Курс включает в себя лекции, проектную работу в малых группах под кураторством наставников, а также экскурсии на значимые городские объекты.