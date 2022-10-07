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Сервис inDriver станет inDrive и сменит логотип
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Сегодня в 10:25

Сервис inDriver станет inDrive и сменит логотип

Сервис inDriver проведет ребрендинг: название сменится на inDrive, а основным цветом станет салатовый.



Как объяснила компания, она «меняется, чтобы стать лучше, не изменяя своим ключевым ценностям», а это, помимо прочего, — «помощь людям» и «справедливые цены».

В качестве основного цвета — вместо голубого, зеленого и красного — теперь у компании будет салатовый. В нем представлены логотип, слоган «Люди рулят» на рекламных обложках, а также основные CTA-кнопки и другие элементы дизайна.

Источник: digitalbusiness.kz

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