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Сериал «Локи» продлили на второй сезон
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Сегодня в 10:23

Сериал «Локи» продлили на второй сезон

Стало известно, что сериал «Локи» официально продлен на второй сезон. Об этом создатели сообщили в финальной серии первого сезона — объявление разместили в сцене после титров. Marvel новость пока не прокомментировал.
У фанатов было много причин считать, что шоу продлят.

Первая серия «Локи» вышла 9 июня 2021 года на стриминговом сервисе Disney+.
По сюжету главный герой попадает в штаб-квартиру Управления временными изменениями. У него пропадает вся одежда, зато появляется роба заключенного и непонятное устройство на шее, похожее на электрошокер. Теперь ему придется подчиняться новым правилам, пока глава тюрьмы не распылил его на атомы.

Сериал продолжил события последней части «Мстителей», где Локи из параллельной вселенной украл камень пространства Тессеракт у супергероев. Так Бог хитрости избежал собственной смерти в «Войне бесконечности».

Источник: daily.afisha.ru

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