Семейный fashion-бизнес. Как супруги развивают бренд в Казахстане и за его пределами





Дамир Кумарбек и Раушан Гайсина, основатели бренда Gaissina





О создании бренда

Дамир. Раушан всегда занималась разными видами бизнеса — от продажи обуви до одежды. Для реализации она выбирала самые разные локации. Было непросто, потому что необходимо оплачивать аренду помещений, поэтому какое-то время Раушан подрабатывала у тети. Тем не менее, сложные обстоятельства не сломили ее, и в какой-то момент Раушан открыла свой первый магазин размером 17 квадратных метров на рынке «Мегатау».Я тоже занимался бизнесом, и встретившись с Раушан, она органично перевела меня из числа бизнесменов на роль СЕО компании. Так мы начали создавать совместный бизнес, разделив наши обязанности.









О названии бренда

Когда наши ожидания не оправдались, мы не знали, что делать, думали, что это конец. И в этот момент случился magic moment. Мы остановились на машине возле обочины, чтобы обсудить, что будем делать дальше. И вдруг мы поднимаем глаза и видим объявление о сдаче в аренду помещения на 150 квадрантных метров. К нашему удивлению, там была очень дешевая аренда, а сам локейшн был подходящим.Если вы видите место, которое хотите, не раздумывайте и берите его. Возможно, что если вы упустите его сейчас, то никогда не сможете заполучить. Многое зависит от момента.Сейчас в этом помещении у нас офис и магазин. Мы закрыли свой первый магазин в «Мегатау», чтобы обустроить новое помещение.В 2021 году у нас также было 4 магазина в ценовом сегменте лоукост, но сейчас мы решили их закрыть, так как если вести операционно 2 бренда, то результат будет посредственный в обоих бизнесах. Мы сфокусировались на бренде Gaissina, несмотря на то, что понесли большие финансовые потери, закрыв бренд Dara.





Раушан. Название бренда связано с моей фамилией. Все началось с того, что одно рекламное агентство уговорило меня сделать большую вывеску для магазина на рынке. Тогда ни у кого не было такого, тем более никто не называл свой бизнес собственной фамилией.





О международном рынке

Дамир. Сейчас у нас шесть магазинов по Казахстану, и мы устремились в другие страны, например, сейчас хотим продолжать создавать бизнес в Турции. И вот по каким причинам.В Стамбуле все легче.Мы за полтора месяца можем открыть магазин в Казахстане, собрать прекрасную команду с нужными навыками, сделать ремонт, а вот тема создания одежды намного сложнее в нашей стране, потому что нет ничего локального, а это значит, что сложнее выстраивать процессы.





Мы любим Казахстан и хотим быть полезными казахстанцам, поэтому и решили выйти на новый уровень производства через Турцию.Мы всегда хотели пожить заграницей, поэтому решившись, выбрали Стамбул. Во время карантина мы поняли, что управлять компанией можно удаленно — 80% операционной работы происходит онлайн.





О коллективе

Помимо всего прочего, в Стамбуле налажены все коммуникации в сфере производства тканей. Тут есть целый город фабрик, специализирующийся на тканях. Мы можем спокойно выбрать любой цвет, любой принт — тут все есть. У нас большая семья и нам удобно жить тут всем вместе, потому что нет необходимости ездить в командировки за тканями и все близко. Мы за день можем сделать все дела и быть рядом с семьей.При переезде в Стамбул мы поставили себя совершенно в другие условия, которые способствуют развитию.Дамир.В нашей компании есть много сотрудников, которые выросли с нами. Есть те, что остались, а есть такие, которые покинули нас, но это естественный процесс.





О семье

Раушан. Что касается родственников в бизнесе, то мы стараемся сильно не внедрять семью, так как нам хватает нас, как компаньонов.Дамир больше занимается финансами и операционной системой, а я больше делаю упор на работу с коллекциями и заказами тканей. А что касается маркетинга, то мы участвуем там вместе. Главное знать свои роли. Некоторые пары-бизнесмены не чувствуют границы ролей в компании и получается путаница.Раушан. У нас с Дамиром есть взрослые дети, которые пошли в третий-четвертый классы, а есть еще малыши-двойняшки. Воспитывать детей трудозатратно, но мы развиваемся вместе с детьми и ради детей.За последние два-три года мы сильно изменились и выросли, как в бизнесе, так и в семье. Наверно без детей не было бы и бизнеса, ведь они стали нашей мотивацией что-то делать. Особенно важно балансировать все эти аспекты вместе.









О планах

Нам бывает сложно выстраивать бизнес с наличием такой большой семьи. Иногда я прихожу домой и хочу отдохнуть, а получается, что я будто прихожу на вторую работу. Но мы ищем в этом плюсы.Дамир. Все наши дети очень разные — мы ради смеха начинаем сразу прикидывать, из кого, кто бы мог получится внутри нашей компании. Мы мечтаем, чтобы они продолжили наше дело.Дамир.Все удивляются, а мы изучаем те рынки, которые наиболее перспективны для развития нашей компании, например, Израиль. Мы также изучаем Африканские страны, Иорданию и ОАЭ.

Секрет успеха

Раушан.Мы с Дамиром можем сорваться куда-нибудь, улететь на три-четыре дня без детей. После путешествий всегда становится лучше.Дамир. Я поддерживаю Раушан, но у меня есть еще одна теория. В этом мире каждому человеку нужно ответить на самый главный вопрос в своей жизни: «Зачем я живу?». После того, как он ответит, то у него появляется смысл жизни, затем цель. А когда появляется цель, то автоматически появляется и мотивация что-то делать. А когда человек делает что-то через силу — это не тот путь, куда ему нужно идти. Это забирает больше энергии. В любимом же деле энергия только растет.

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