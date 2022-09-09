Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/258/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/25848e81ae89720b8a0a7d55c06b9401.jpeg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
semeynyy-fashion-biznes-kak-suprugi-razvivayut-brend-v-kazahstane-i-za-ego-predelami
Семейный fashion-бизнес. Как супруги развивают бренд в Казахстане и за его пределами
24
Главная
/
Профессионалы
/
Бизнес

01.01.2000

Семейный fashion-бизнес. Как супруги развивают бренд в Казахстане и за его пределами

10 сентября у бренда Gaissina открывается новый бутик в Алматы в ТРЦ «Москва», совершенно отличающийся от тех, что были раньше. Фаундеры и супруги, Дамир Кумарбек и Раушан Гайсина, вносят свои последние правки перед открытием, а мы решили обсудить с ними текущие изменения бренда и будущие планы.


Дамир Кумарбек и Раушан Гайсина, основатели бренда Gaissina

О создании бренда


Дамир. Раушан всегда занималась разными видами бизнеса — от продажи обуви до одежды. Для реализации она выбирала самые разные локации. Было непросто, потому что необходимо оплачивать аренду помещений, поэтому какое-то время Раушан подрабатывала у тети. Тем не менее, сложные обстоятельства не сломили ее, и в какой-то момент Раушан открыла свой первый магазин размером 17 квадратных метров на рынке «Мегатау».

Я тоже занимался бизнесом, и встретившись с Раушан, она органично перевела меня из числа бизнесменов на роль СЕО компании. Так мы начали создавать совместный бизнес, разделив наши обязанности. Раушан создает коллекции и работает с поставщиками, а я управляю компанией.

photo1662704906.jpeg

На определенном этапе мы решили расширяться, искали новое помещение для бутика, но поняли, что изначально выбрали неправильную локацию. Когда наши ожидания не оправдались, мы не знали, что делать, думали, что это конец. И в этот момент случился magic moment. Мы остановились на машине возле обочины, чтобы обсудить, что будем делать дальше. И вдруг мы поднимаем глаза и видим объявление о сдаче в аренду помещения на 150 квадрантных метров. К нашему удивлению, там была очень дешевая аренда, а сам локейшн был подходящим.

В ритейле есть три правила, которые мы соблюдаем: location, location, location. Если вы видите место, которое хотите, не раздумывайте и берите его. Возможно, что если вы упустите его сейчас, то никогда не сможете заполучить. Многое зависит от момента.

Сейчас в этом помещении у нас офис и магазин. Мы закрыли свой первый магазин в «Мегатау», чтобы обустроить новое помещение.

В 2021 году у нас также было 4 магазина в ценовом сегменте лоукост, но сейчас мы решили их закрыть, так как если вести операционно 2 бренда, то результат будет посредственный в обоих бизнесах. Мы сфокусировались на бренде Gaissina, несмотря на то, что понесли большие финансовые потери, закрыв бренд Dara.


О названии бренда


photo1662704880.jpeg

Раушан. Название бренда связано с моей фамилией. Все началось с того, что одно рекламное агентство уговорило меня сделать большую вывеску для магазина на рынке. Тогда ни у кого не было такого, тем более никто не называл свой бизнес собственной фамилией.


О международном рынке


Дамир. Сейчас у нас шесть магазинов по Казахстану, и мы устремились в другие страны, например, сейчас хотим продолжать создавать бизнес в Турции. И вот по каким причинам.

В Стамбуле все легче. Наш бизнес делиться на две части: продажи и создание одежды. Мы за полтора месяца можем открыть магазин в Казахстане, собрать прекрасную команду с нужными навыками, сделать ремонт, а вот тема создания одежды намного сложнее в нашей стране, потому что нет ничего локального, а это значит, что сложнее выстраивать процессы.

photo1662704886 (2).jpeg

Мы любим Казахстан и хотим быть полезными казахстанцам, поэтому и решили выйти на новый уровень производства через Турцию. Наша цель — построить мировой бренд, который войдет в топ-10 компаний по узнаваемости с казахскими корнями.

Мы всегда хотели пожить заграницей, поэтому решившись, выбрали Стамбул. Во время карантина мы поняли, что управлять компанией можно удаленно — 80% операционной работы происходит онлайн.

photo1662704905 (2).jpeg

Помимо всего прочего, в Стамбуле налажены все коммуникации в сфере производства тканей. Тут есть целый город фабрик, специализирующийся на тканях. Мы можем спокойно выбрать любой цвет, любой принт — тут все есть. У нас большая семья и нам удобно жить тут всем вместе, потому что нет необходимости ездить в командировки за тканями и все близко. Мы за день можем сделать все дела и быть рядом с семьей.

Мы с Раушан сильно поменялись, а тем более, что одна из важных ценностей компании — развитие.

При переезде в Стамбул мы поставили себя совершенно в другие условия, которые способствуют развитию.


О коллективе


Дамир. Наш коллектив состоит примерно из 100 человек. В нашей компании есть много сотрудников, которые выросли с нами. Есть те, что остались, а есть такие, которые покинули нас, но это естественный процесс.

photo1662704886.jpeg

Раушан. Что касается родственников в бизнесе, то мы стараемся сильно не внедрять семью, так как нам хватает нас, как компаньонов. У нас классный баланс в работе — я не лезу в работу к Дамиру, а он не лезет ко мне. Дамир больше занимается финансами и операционной системой, а я больше делаю упор на работу с коллекциями и заказами тканей. А что касается маркетинга, то мы участвуем там вместе. Главное знать свои роли. Некоторые пары-бизнесмены не чувствуют границы ролей в компании и получается путаница.


О семье


Раушан. У нас с Дамиром есть взрослые дети, которые пошли в третий-четвертый классы, а есть еще малыши-двойняшки. Воспитывать детей трудозатратно, но мы развиваемся вместе с детьми и ради детей.

То, что мы имеем сейчас — мы добились вместе с Дамиром. За последние два-три года мы сильно изменились и выросли, как в бизнесе, так и в семье. Наверно без детей не было бы и бизнеса, ведь они стали нашей мотивацией что-то делать. Особенно важно балансировать все эти аспекты вместе.

photo1662704899 (1).jpeg

Нам бывает сложно выстраивать бизнес с наличием такой большой семьи. Иногда я прихожу домой и хочу отдохнуть, а получается, что я будто прихожу на вторую работу. Но мы ищем в этом плюсы.

Дамир. Все наши дети очень разные — мы ради смеха начинаем сразу прикидывать, из кого, кто бы мог получится внутри нашей компании. Мы мечтаем, чтобы они продолжили наше дело.


О планах


Дамир. Мы открыли первый казахстанский бренд в центре Стамбула. Все удивляются, а мы изучаем те рынки, которые наиболее перспективны для развития нашей компании, например, Израиль. Мы также изучаем Африканские страны, Иорданию и ОАЭ.

photo1662704905.jpeg


Секрет успеха


Раушан. Когда руки опускаются, то нужно слушать свой организм, наполняться, вдохновляться и идти дальше. Мы с Дамиром можем сорваться куда-нибудь, улететь на три-четыре дня без детей. После путешествий всегда становится лучше.

Дамир. Я поддерживаю Раушан, но у меня есть еще одна теория. В этом мире каждому человеку нужно ответить на самый главный вопрос в своей жизни: «Зачем я живу?». После того, как он ответит, то у него появляется смысл жизни, затем цель. А когда появляется цель, то автоматически появляется и мотивация что-то делать. А когда человек делает что-то через силу — это не тот путь, куда ему нужно идти. Это забирает больше энергии. В любимом же деле энергия только растет.

Следите за успехами брендами в Instagram.


IMG_9613.JPG


Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#производство #fashion #брендодежды #международныйрынок
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
«Паниĸовать нет смысла, этот период ĸогда-нибудь заĸончится», — основатель анимационн...
9186
Как 2 сестры ушли из корпоративного сектора в частный бизнес и открыли пейнтбол с рес...
11393
Предприниматели и спортсмены Центральной Азии о знаковых личностях и главных наставни...
1854
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.