Сборная Казахстана завоевала «золото» на Чемпионате Азии по маунтинбайку

В городе Сунчхон, Южная Корея стартовал Чемпионат Азии по маунтинбайку. В первый день соревнований казахстанцы стали победителями в эстафете кросс-кантри ХCR.
Честь казахстанской команды защищали Денис Сергиенко, Алексей Фефелов, Егор Карасев, Алина Саркулова и Темирлан Мухамедиянов.
21-22 октября казахстанские спортсмены выйдут на старт в других дисциплинах маунтинбайка.
В этих программах ЧА-2022 выступят казахстанцы:
Мужчины: Темирлан Мухамедиянов.
Женщины: Алина Саркулова и Татьяна Генелева.
Андеры: Денис Сергиенко, Егор Карасев и Алтынбек Аханов.
Юниоры: Никита Галкин, Константин Шинкарук, Константин Казаков, Алексей Фефелов.
Юниорки: Алина Спирина и Виолетта Казакова.
Источник: zakon.kz