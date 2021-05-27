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Сборная Казахстана победила Германию на ЧМ по хоккею
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Вчера в 21:49

Сборная Казахстана победила Германию на ЧМ по хоккею


Сегодня на чемпионате мира в Латвии сборная Казахстана провела свой четвертый матч в группе B, соперником выступила команда Германии.

Первая двадцатиминутка закончилась без забитых шайб, а во втором периоде Казахстан вышел вперед, голевым броском на 27-й минуте игры отметился Александр Шин. Еще во втором периоде немцы смогли не только отыграться, но и выйти вперед. В третьем периоде казахстанцы собрались и смогли вырвать победу у лидера, Роман Старченко и Павел Акользин записали на свой счет по шайбе.

После победы над немцами Казахстан с семью очками поднялся на четвертую позицию в группе.


Источник: www.sports.kz

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#хоккей
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