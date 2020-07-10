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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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«Сбербанк» запустил систему платежей SberPay
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Сегодня в 09:58

«Сбербанк» запустил систему платежей SberPay

«Сбербанк» запустил систему платежей SberPay, которая позволяет проводить и принимать оплату за товары и услуги с помощью приложения «Сбербанк Онлайн».

Оплачивать покупки с этим сервисом можно будет в онлайн-магазинах и в офлайн-точках, если там установлен терминал оплаты «Сбербанка».

Клиент в момент оплаты через SberPay сможет выбрать любую свою карту «Сбербанка». В офлайн-точках сервис работает через технологию беспроводной передачи данных NFC и в настоящее время доступен только на смартфонах на Android для карт Visa.

Для физлиц использование SberPay бесплатно, для бизнеса тарифы идентичны тарифам на классический эквайринг, то есть на обычный прием платежей картой.

Источник: rb.ru

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#сбербанк #онлайн #платежи
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