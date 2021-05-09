«Сбер» запланировал сделать свои отделения углеродно нейтральными к 2030 году

К 2030 году «Сбер» намерен достичь углеродной нейтральности своих отделений, то есть полностью компенсировать углеродный след, который оставляет их деятельность. Об этом рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Углеродная нейтральность компании означает, что в процессе своей производственной деятельности она снизила выбросы углекислого газа и его аналогов или компенсировала эти выбросы за счет углеродно-отрицательных проектов, например, высадки лесов.

По словам Ведяхина, у «Сбера» небольшой углеродный след, ― основной вклад вносит: автотранспорт, эмиссия пластиковых карт, потребление бумаги и оргтехника.

«Наш углеродный след можно обнулить за счет высадки деревьев, сокращения бумаги, перехода на экологически сберегающий транспорт», ― считает представитель банка.

Источник: incrussia.ru