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«Сбер» представил сервис речевых технологий для бизнеса
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Сегодня в 11:12

«Сбер» представил сервис речевых технологий для бизнеса

Сервис распознает и синтезирует речь, а также может использовать «подсказки», чтобы лучше понимать пользователя.

SmartSpeech позволит бизнесу без специального оборудования подключать речевые технологии, например: в интерактивном голосовом меню, автоответчике, чатах и других голосовых интерфейсах.

До конца 2021 года функцию можно подключить бесплатно.

SmartSpeech возможно использовать на сайтах, в приложениях и «умных» устройствах для озвучивания контента и команд или голосового ввода. Для этого достаточно загрузить текст, и робот сам прочтет его вслух — заранее записывать речь не придется.

Сервис распознает и синтезирует речь, а также способен использовать «подсказки», чтобы понимать пользователя в зависимости от конкретной ситуации. В сервисе доступно несколько голосов, в будущем банк намерен расширять библиотеку.

Чтобы протестировать SmartSpeech, нужно оставить заявку на подключение. Банк предоставит программный интерфейс, который можно встроить в продукты.

Источник: vc.ru

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#бизнес #технологии #it #сбербанк
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