Satu.kz: как начать продажи на маркетплейсе с аудиторией в 10 млн человек

Мы поговорили с предпринимателями, которые размещают свои товары на Satu.kz о том, как выйти на маркетплейс и правильно настроить карточку товара.





Я занимаюсь бизнесом в сфере электронной коммерции уже четыре года. На площадке Satu.kz я торгую больше двух лет. В начале пандемии были сложности с доставками товаров по США, поэтому открыл магазин на Satu.kz. Загрузил товар поставщика из Алматы и оформил первые позиции. Продажи пошли уже на следующий день. Меня это приятно удивило, и я начал загружать больше товаров. Всего за первый месяц я заработал около 1500 долларов.

Маркетплейсы похожи на торговые центры. Главная ценность здесь — количество людей. Аудитория Satu.kz — это девять-десять миллионов посещений ежемесячно.

Выйти на Satu.kz довольно просто. Покупаете тарифный план на год, регистрируете домен на базе площадки и открываете интернет-магазин. По документации можно продавать как физическое, так и как юридическое лицо. От начинающих предпринимателей Satu.kz не требует никаких документов. Действующие бизнесы могут дополнительно указать свидетельства сертификации. Они пойдут на пользу компании. Главное для Satu.kz — качественный товар.

Начинать продажи на Satu.kz можно на любом уровне бизнеса. Оценить входящий трафик, увидеть количество просмотров и кликов по товару вы можете через инструменты аналитики от Google и «Яндекс». Также внутри Satu.kz есть удобный CRM-инструмент для отслеживания активности.

На площадке есть внутренняя реклама, она нужна, чтобы выходить в топ категории. Это простая и удобная функция, с помощью которой можно под каждый товар настроить SEO-оптимизацию и продвинуть его в поисковых системах. К тому же подобная реклама хорошо интегрируется с рекламами Google. Все это дает хороший результат.

Для работы на Satu.kz подойдет любая бизнес-модель. Можно продавать товары собственного бренда, заниматься «дропшиппингом», то есть поставлять со склада поставщика, либо «дилерством» — заключать договора с официальными брендами.

После оформления заказа менеджер связывается с клиентом, консультирует его, определяет потребности, адрес и способ оплаты. Мы осуществляем доставку товаров с помощью сторонней компании. Она закрывает логистику по Алматы и Казахстану. Обычно товар доставляется день в день. В случае, если нужна ускоренная доставка, отправляем через InDriver или Yandex. Это занимает около часа.

Одно из преимуществ Satu.kz — отсутствие комиссии. Мы платим только за тарифный план и рекламу.





Важно правильно заполнять карточку товара. Здесь всегда нужно помнить о ключевых словах, они должны быть в заголовке и описании. Необходимо прикрепить фотографию, которая раскроет смысл товара и покажет его особенности.

Существует несколько способов оплаты товара. Наличные встречаются редко, чаще клиенты расплачиваются с помощью Kaspi Pay или через платежный сервис Wooppay. Также есть юридическая оплата для B2B продаж.

В случае необходимости товары принимаются или заменяются на новые в течение 14 дней или по указанному в гарантии сроку. Я считаю, что интернет-магазинам важно правильно работать с возвратами. Необходимо систематизировать этот процесс так, чтобы покупатель не тратил много времени. Это создаст хорошее впечатление.

Плюсы Satu.kz:

— большой трафик покупателей

— доступность по цене размещения

— обратная связь администрации

— сотрудники всегда помогают, они почти как часть нашей команды.

Больших минусов в площадке Satu.kz я не вижу. Могу отметить только ограниченность по дизайну интернет-магазинов, но зато его легко и быстро настроить.









По мере развития своего проекта — школы финской ходьбы, которая занимается обучением и продажей инвентаря, я продвигал свой товар на разных площадках, пока не понял, что Satu.kz работает эффективнее всего. Любой товар, который попадает на маркетплейс, выходит в топ по все целевым запросам даже без продвижения. Мне это понравилось, я связался с менеджером и разместился. Сначала использовал бесплатный тариф, разбирался, как все работает. По мере расширения ассортимента повышал и статус тарифного плана. Сейчас прошло уже больше шести лет, как я продаю на Satu.kz.

На площадке Satu.kz удобный интерфейс. Люди, которые не разбираются в IT, интуитивно понимают, как размещать товар и писать статьи. Также команда маркетплейса помогает мне в настройке продвижения через Google и «Яндекс». Я даю вводные данные, целевые запросы, а график и географию охвата настраиваем вместе.

Процесс регистрации на маркетплейсе не сложнее, чем в любой социальной сети. После указания личных данных появится личный кабинет. На этом этапе можно выкладывать карточки товара, они появятся в экосистеме Satu.kz. Для того, чтобы создать отдельный сайт необходимо зарегистрировать домен у компании-регистратора, затем его можно привязать к площадке.

Satu.kz допускает возможность размещения товаров без документов, если вы частное лицо или самозанятый. Официальные реквизиты компании можно отправить через регистрационные формы. В этом случае на странице магазина появляется заметный значок, который говорит о том, что компания имеет официальный статус. Это добавляет покупателям уверенности, позволяет им легче принять решение о покупке.

На Satu.kz есть удобная функция — готовые шаблоны для карточек товара, где достаточно заполнить характеристики. Но если товар не стандартный, можно добавлять дополнительные особенности. К примеру, мой основной продукт — палки для ходьбы. Для моделей разной длины мне не нужно создавать разные карточки. Всю информацию: наличие или отсутствие размера, скидки на определенные модели, — можно внести в одну карточку.

При настройке карточек можно указать способы и условия доставки. К примеру, в нашем магазине существует порог бесплатной доставки от определенной суммы. Если стоимость заказа ниже, то цена за доставку прибавляется автоматически.

В карточки можно добавлять много фотографий товара с разных ракурсов и даже загружать видео-обзоры. Они монтируются напрямую через виджет YouTube. Рекомендую всем использовать эту функцию, так как видео-контент позволяет заранее ответить на вопросы читателей. Все это — стандартный функционал площадки.

Если возникают вопросы я обращаюсь к персональному менеджеру и всегда получаю техническую помощь и активную поддержку. Могу привести пример. Когда я размещал товар, такого раздела, как «палки для финской ходьбы», не было. Я написал в поддержку с просьбой сделать отдельную категорию, так как не хотел выставлять в другой и вводить покупателей в заблуждение. Ребята прислушались к нам и создали категорию, которой раньше на сайте не существовало.

Покупатели на Satu.kz могут оставлять отзывы как на отдельные товары, так и на продавца в целом. Их видно сразу в шапке. При создании комментария площадка задает наводящие вопросы. Но есть такой момент — нельзя оставить отзыв, если ты не покупал товар через корзину сайта. Я считаю, что это минус, так как многие люди связываются через телефон, который увидели на сайте, и покупают напрямую, без создания заказа на площадке. Поэтому не могут оставить отзыв.





После того, как поступает заказ, сотрудники связываются с клиентом, обсуждают детали, способы оплаты и доставки. Весь процесс логистики организуем самостоятельно, через курьерскую службу.

На Satu.kz мы оплачиваем тарифный план, покупаем его раз в год, но настроить можно и на короткие периоды. В его рамках есть ограничения на количество размещаемых товаров. Я начинал с 15 позиций, затем перешел к 60, а сейчас подключил безлимитное размещение. Отдельно оплачиваем домен и рекламу. Комиссий за конкретный заказ на маркетплейсе нет.

На площадке есть интегрированный платежный сервис — Wooppay. За оплату через сайт мы платим комиссию именно в сервис, а не в Satu.kz.

Satu.kz — мобильная платформа. Есть приложения для iOS и Android, можно подключить к работе сотрудников разного направления. В моем случае подключены четыре человека, каждый следит за своей частью работы независимо друг от друга.

Плюсы платформы:

— Satu.kz — это платформа, которая продвигается самостоятельно. Даже без дополнительного бюджета ваш товар всегда будет виден по целевым запросам внутри категории

— удобный и интуитивно понятный интерфейс, можно легко настроить дизайн, есть большой ассортимент шаблонов для оформления

— разнообразие встроенных функций

— платежный сервис, возможность интегрировать видео с YouTube, привязать социальные сети и многое другое.

Я не вижу в Satu.kz критических минусов. Оформление может быть ограничено по функционалу шаблонов, но это не критично, так как основные функции присутствуют.

Еще платформа следить за скоростью ответа клиентам: за 15 минут, за полчаса или час. Это плюс для покупателя, но для продавца скорее минус, если где-то пропустил, все отображается. С другой стороны, это стимулирует быть на связи и настроить работу так, чтобы кто-то из сотрудников всегда был онлайн.