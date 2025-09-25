Самые стильные заведения в Баку для встреч с друзьями этой осенью

Когда за окном становится прохладнее, особенно хочется теплых встреч и душевных разговоров. Эти стильные заведения в Баку идеально подойдут для приятных встреч с друзьями.
Voodoo
Новый ресторан-бар с видом на центр города, расслабляющей атмосферой и вечерними сетами. Блюда в авторской подаче, коктейли и танцы.
Nomad, @nomadthebakery
Новая уютная пекарня с ароматной выпечкой и кофе для неспешной встречи с самыми близкими. Здесь также всегда будут рады вашим питомцам.
4loft, @4loft_baku
Закрытый speakeasy бар, где днем можно выпить кофе и попробовать блюда в красивой подаче, а вечером танцевать под электронную музыку и наслаждаться коктейлями.
Biblioteka, @biblioteka.baku
Атмосферное место, сочетающее стиль и комфорт: здесь подают авторские и классические коктейли и радуют хорошей музыкой.
Jazz Baku, @jazzbaku_
Живая джазовая музыка, вино и неповторимая бакинская атмосфера — это заведение в Старом Городе создано для атмосферных встреч.
Hygge, @hygge.rest
Здесь сочетаются ресторан, кофейня и бар — светлое пространство для посиделок с друзьями. Работают круглосуточно.
Bitter, @bitter.baku
Стильное заведение для любителей авторских коктейлей и изысканных закусок.
Fetiche, @fetichebaku
Идеальное место для ночных встреч в узком кругу — бар в стиле speakeasy с оригинальными коктейлями и загадочной атмосферой.
Koshque21,
@koshque21
Ресторан и бар с красивым дизайном интерьера, где вы точно проведете хороший вечер.
Fuzzy,
@fuzzycoffeewine
Утром и днем здесь уютная кофейня с ароматным кофе и комфортной обстановкой для работы, вечером — лаундж с расслабляющей атмосферой. В Fuzzy открывается панорамный вид на город.