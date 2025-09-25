Самые стильные заведения в Баку для встреч с друзьями этой осенью

Когда за окном становится прохладнее, особенно хочется теплых встреч и душевных разговоров. Эти стильные заведения в Баку идеально подойдут для приятных встреч с друзьями.

Voodoo

Новый ресторан-бар с видом на центр города, расслабляющей атмосферой и вечерними сетами. Блюда в авторской подаче, коктейли и танцы.

Nomad, @nomadthebakery

Новая уютная пекарня с ароматной выпечкой и кофе для неспешной встречи с самыми близкими. Здесь также всегда будут рады вашим питомцам.

Закрытый speakeasy бар, где днем можно выпить кофе и попробовать блюда в красивой подаче, а вечером танцевать под электронную музыку и наслаждаться коктейлями.

Атмосферное место, сочетающее стиль и комфорт: здесь подают авторские и классические коктейли и радуют хорошей музыкой.

Живая джазовая музыка, вино и неповторимая бакинская атмосфера — это заведение в Старом Городе создано для атмосферных встреч.

Здесь сочетаются ресторан, кофейня и бар — светлое пространство для посиделок с друзьями. Работают круглосуточно.

Стильное заведение для любителей авторских коктейлей и изысканных закусок.

Идеальное место для ночных встреч в узком кругу — бар в стиле speakeasy с оригинальными коктейлями и загадочной атмосферой.

Ресторан и бар с красивым дизайном интерьера, где вы точно проведете хороший вечер.

Утром и днем здесь уютная кофейня с ароматным кофе и комфортной обстановкой для работы, вечером — лаундж с расслабляющей атмосферой. В Fuzzy открывается панорамный вид на город.