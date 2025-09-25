Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
Самые стильные заведения в Баку для встреч с друзьями этой осенью
Город Баку

18.09.2025

Самые стильные заведения в Баку для встреч с друзьями этой осенью

Когда за окном становится прохладнее, особенно хочется теплых встреч и душевных разговоров. Эти стильные заведения в Баку идеально подойдут для приятных встреч с друзьями.



Voodoo


Новый ресторан-бар с видом на центр города, расслабляющей атмосферой и вечерними сетами. Блюда в авторской подаче, коктейли и танцы.



Nomad, @nomadthebakery

Новая уютная пекарня с ароматной выпечкой и кофе для неспешной встречи с самыми близкими. Здесь также всегда будут рады вашим питомцам.



4loft, @4loft_baku


Закрытый speakeasy бар, где днем можно выпить кофе и попробовать блюда в красивой подаче, а вечером танцевать под электронную музыку и наслаждаться коктейлями.



Biblioteka, @biblioteka.baku


Атмосферное место, сочетающее стиль и комфорт: здесь подают авторские и классические коктейли и радуют хорошей музыкой.



Jazz Baku, @jazzbaku_

Живая джазовая музыка, вино и неповторимая бакинская атмосфера — это заведение в Старом Городе создано для атмосферных встреч.



Hygge, @hygge.rest


Здесь сочетаются ресторан, кофейня и бар — светлое пространство для посиделок с друзьями. Работают круглосуточно.



Bitter, @bitter.baku


Стильное заведение для любителей авторских коктейлей и изысканных закусок.



Fetiche, @fetichebaku


Идеальное место для ночных встреч в узком кругу — бар в стиле speakeasy с оригинальными коктейлями и загадочной атмосферой.



Koshque21, @koshque21

Ресторан и бар с красивым дизайном интерьера, где вы точно проведете хороший вечер.



Fuzzy, @fuzzycoffeewine

Утром и днем здесь уютная кофейня с ароматным кофе и комфортной обстановкой для работы, вечером — лаундж с расслабляющей атмосферой. В Fuzzy открывается панорамный вид на город.



#еда #баку #кудасходить #рестораны #заведения
