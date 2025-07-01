Куда сходить в Белом городе Баку: 10 лучших заведений

Белый город — новый современный район Баку, привлекающий своей архитектурой, особой атмосферой и, конечно, разнообразными заведениями на любой вкус. В этом обзоре — 10 лучших локаций Белого города: уютные кофейни для сытных завтраков, стильные рестораны для ужинов с семьей и друзьями и концептуальные лаунжи для ярких вечеров.





Wooqa Korean Steakhouse, @woogakoreansteakhouse





Уникальный ресторан аутентичной корейской кухни со стильным интерьером и авторскими напитками. Самые интересные позиции из меню:

— юкхо с трюфельным вкусом

— мясные сеты из говядины премиум-качества для самостоятельного приготовления на корейском барбекю

— пульгоки кимбап.









Уютное заведение, в котором подают сэндвичи из круассанов с разнообразными начинками, завтраки и бранчи. Также в меню:

— французские тосты с мороженым

— скандинавский завтрак

— сладкие круассаны с лимоном, фисташками, карамелью и другими начинками.









Концептуальное заведение со стильным интерьером и особой атмосферой свободы. Здесь подают разнообразные кофейные напитки, закуски, завтраки, вторые блюда. Гостям предлагают попробовать:

— ролл с хрустящей курицей

— английский завтрак

— пиццу на выбор.









Уютный ресторан с блюдами европейской и азербайджанской кухонь, стильным интерьером и приятной атмосферой. Идеально подойдет для семейных встреч или романтических свиданий. В меню:

— лосось, жареный на гриле

— кавурма из ягненка с гранатами

— говяжья вырезка на садже.









Стильный ресторан японской и паназиатской кухонь с разнообразными блюдами. Гостям предлагают:

— суп фо бо с говядиной

— татаки из тунца

— классические холодные и горячие роллы.









Ресторан с зеленой террасой и приятной летней атмосферой с большим выбором разнообразных блюд для завтраков, обедов и ужинов. В меню:

— яйца бенедикт с лососем и салатом

— лазанья

— мини-брускетты с креветками.









Филиал сети кофеен с ярким и аутентичным дизайном интерьера, большим выбором кофейных напитков и вкусных блюд. Самые интересные позиции из меню:

— латте с фисташкой и сырной пенкой

— сырники с карамелью

— боулы с курицей, креветками и говядиной.





The White Wind, @thewhitewindrestaurant





Современный ресторан с большим выбором изысканных блюд и авторских напитков. Гостям предлагают:

— утку по-пекински

— стейк рибай

— разнообразные десерты в авторской подаче.





Black city lounge & terrace, @blackcitylounge





Шикарный лаунж с блюдами европейской кухни, современной интерпретацией блюд национальной кухни и дымными коктейлями. В меню представлены такие блюда, как:

— салат с жареным на гриле халуми и гранатом

— стейк сирлойн

— гюрза с уткой.









Уютный филиал городской сети кофеен, в котором помимо ароматного кофе, гостям предлагают завтраки, вторые блюда и десерты. Самые интересные позиции из меню:

— бриошь с яйцами бенедикт и лососем

— боул со стейком

— чизкейк с маракуйей.