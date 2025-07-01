Куда сходить в Белом городе Баку: 10 лучших заведений

Белый город — новый современный район Баку, привлекающий своей архитектурой, особой атмосферой и, конечно, разнообразными заведениями на любой вкус. В этом обзоре — 10 лучших локаций Белого города: уютные кофейни для сытных завтраков, стильные рестораны для ужинов с семьей и друзьями и концептуальные лаунжи для ярких вечеров.
Wooqa Korean Steakhouse, @woogakoreansteakhouse
Уникальный ресторан аутентичной корейской кухни со стильным интерьером и авторскими напитками. Самые интересные позиции из меню:
— юкхо с трюфельным вкусом
— мясные сеты из говядины премиум-качества для самостоятельного приготовления на корейском барбекю
— пульгоки кимбап.
Croque, @croque.baku
Уютное заведение, в котором подают сэндвичи из круассанов с разнообразными начинками, завтраки и бранчи. Также в меню:
— французские тосты с мороженым
— скандинавский завтрак
— сладкие круассаны с лимоном, фисташками, карамелью и другими начинками.
NO, @n0baku
Концептуальное заведение со стильным интерьером и особой атмосферой свободы. Здесь подают разнообразные кофейные напитки, закуски, завтраки, вторые блюда. Гостям предлагают попробовать:
— ролл с хрустящей курицей
— английский завтрак
— пиццу на выбор.
Nasha Dacha, @nashadacha_restaurant
Уютный ресторан с блюдами европейской и азербайджанской кухонь, стильным интерьером и приятной атмосферой. Идеально подойдет для семейных встреч или романтических свиданий. В меню:
— лосось, жареный на гриле
— кавурма из ягненка с гранатами
— говяжья вырезка на садже.
Zen, @zen.whitecity
Стильный ресторан японской и паназиатской кухонь с разнообразными блюдами. Гостям предлагают:
— суп фо бо с говядиной
— татаки из тунца
— классические холодные и горячие роллы.
Secret Garden, @secret_garden_baku
Ресторан с зеленой террасой и приятной летней атмосферой с большим выбором разнообразных блюд для завтраков, обедов и ужинов. В меню:
— яйца бенедикт с лососем и салатом
— лазанья
— мини-брускетты с креветками.
Coffee Bar, @coffeebar.baku
Филиал сети кофеен с ярким и аутентичным дизайном интерьера, большим выбором кофейных напитков и вкусных блюд. Самые интересные позиции из меню:
— латте с фисташкой и сырной пенкой
— сырники с карамелью
— боулы с курицей, креветками и говядиной.
The White Wind, @thewhitewindrestaurant
Современный ресторан с большим выбором изысканных блюд и авторских напитков. Гостям предлагают:
— утку по-пекински
— стейк рибай
— разнообразные десерты в авторской подаче.
Black city lounge & terrace, @blackcitylounge
Шикарный лаунж с блюдами европейской кухни, современной интерпретацией блюд национальной кухни и дымными коктейлями. В меню представлены такие блюда, как:
— салат с жареным на гриле халуми и гранатом
— стейк сирлойн
— гюрза с уткой.
Cuppa Coffee, @cuppacoffeebaku
Уютный филиал городской сети кофеен, в котором помимо ароматного кофе, гостям предлагают завтраки, вторые блюда и десерты. Самые интересные позиции из меню:
— бриошь с яйцами бенедикт и лососем
— боул со стейком
— чизкейк с маракуйей.