Самые ожидаемые книжные новинки 2021 года

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Майкл Поллан — крупнейший эксперт по теме питания. Его советы основаны на осознанном подходе и здравом смысле. Поллан вывел простое правило: «Ешьте еду. Не слишком много. В основном растения»,— это суть здорового рациона. В новой книге автор объясняет, почему многие популярные идеи и концепции питания ошибочны. Он не только развеивает мифы, но и говорит, как применять правило на практике.









Дополнение и продолжение книги In Defense of Food. В нем Майкл Поллан приводит ряд запоминающихся правил, основанных на различных культурных традициях, показывая, что разные народы за много веков пришли к одной и той же непреходящей мудрости о еде. Идеальное руководство для всех, кто когда-либо задавался вопросом: «А что же есть?».









Сердечно-сосудистые заболевания — основная причина смерти женщин во всем мире. К сожалению, врачи мало внимания уделяют различиям мужского и женского организмов. Между тем, именно в кардиологии эти различия имеют значение. Книга Анджелы Маас рассказывает о факторах риска сердечного приступа у женщин, менопаузе, недостаточности сердечной мышцы, сердечных аритмиях. Она будет интересна всем, кто хочет узнать о здоровье сердца вообще и женского, в частности, и понять, как заботиться о себе.





Harry Potter: Knitting Magic





Первая официальная книга по вязанию вещей из мира Гарри Поттера, одобренная Джоан Роулинг. Под обложкой 27 красивых проектов, которые порадуют поклонников культовой саги. Здесь есть вязаные игрушки (волшебные существа вроде Букли и трехголового пса), предметы гардероба (например, знаменитые шарфы факультетов Хогвартса), необычные аксессуары. Каждый проект сопровождается подробными инструкциями.









Четыре жителя деревенского дома престарелых в возрасте за 80 лет по четвергам расследуют давно не раскрытые преступления — интереса ради. Кто бы мог ожидать, что их односельчанина найдут мертвым с таинственной фотографией рядом с телом и, главное, — что сами старички окажутся в центре своего первого настоящего дела. Остроумный, добрый, захватывающий детектив Ричарда Османа в переводе Галины Соловьевой.

Эта книга — 7-й бестселлер в Великобритании в твердом переплете за все время. Права на ее издание куплены в 38 странах. А еще по этой истории снимут фильм.









Трогательный роман, который написал Джеймс Гулд-Борн. Жизнь Дэнни катится под откос, он потерял работу, арендодатель грозит переломать ему ноги, а его 11-летний сын не произносит ни слова, после потери матери. Отчаявшись, Дэнни тратит последние деньги на костюм панды, чтобы работать ростовой куклой в парке. Однажды во время выступления он замечает, как его сына травят другие дети и прогоняет их. В итоге случается неожиданное: впервые за год Уилл начинает говорить. Так начинается проект «Панда» по восстановлению хрупких отношений между близкими людьми.





A Man With One of Those Faces





Первая книга дублинской трилогии. Главный герой по просьбе персонала дома престарелых приходит к клиентам, теряющим память, и изображает их родственников. У него настолько “обычное« лицо, что люди легко признают в нем своего. Когда кто-то попытался убить его впервые — это был несчастный случай. Второй раз это было сделано намеренно. Теперь Пол Малкроун находится в бегах, и ему не к кому обратиться, кроме медсестры, которая прочитала слишком много криминальных романов, и чудаковатого полицейского. Одна из самых смешных серий о преступлениях, какие только можно прочесть.









После выхода бестселлера «Выбор», тысячи людей по всему миру просили Эдит Эгер написать еще одну, более практическую книгу. Такую, которая вобрала бы и ее жизненный опыт, и ее практику работы психологом. «Дар» и есть такое практическое руководство. В нем доктор Эгер рассказывает, как мягко изменить убеждения, удерживающие нас в плену прошлого. Автор описывает 12 самых распространенных установок, лишающих свободы, — страх, горе, гнев, самоотречение, обиду, непрощение, вину и другие. А также предлагает инструменты для работы с ними.





Эта книга — результат работы одного из известнейших разработчиков шрифта в России Юрия Гордона. Автор рассказывает свою историю с самого начала, с 1994 года, когда создавался его первый шрифт. Также Юрий делится опытом разработки «Олимпийского шрифта», шрифтов для «Эрмитажа», Digital October, ВШЭ, леттеринга для проекта «Моя Москва» и журналов Esquire, Harpers Bazaar, «Вокруг Света», Rolling Stone и Vogue. Книга легко читается даже непрофессионалами и охватывает широкий диапазон тем: леттеринг, каллиграфию, типографику.









Иллюстрированная биография Сида Мейера, легендарного разработчика, известного как «крестный отец компьютерных игр» и создатель Civilization. Под обложкой история индустрии, психология геймеров и 10 правил хорошего игрового дизайна.









Источник: blog.mann-ivanov-ferber.ru