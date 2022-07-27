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Самую большую в мире вертикальную ферму открыли в Дубае
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Сегодня в 11:09

Самую большую в мире вертикальную ферму открыли в Дубае

В Дубае появилась самая большая в мире гидропонная ферма, где намерены выращивать более одной тысячи тонн высококачественной зелени в год.

Bustanica стала первой вертикальной фермой Emirates Crop One — совместного предприятия службы бортового питания Emirates и лидера рынка технологичных крытых вертикальных ферм Crop One.

Ферма расположена на площади более 30 000 квадратных метров рядом с аэропортом Аль-Мактум в районе Dubai World Central.

Здесь планируется выращивать более одной тысячи тонн высококачественной зелени в год, при этом потребляя на 95 % меньше воды по сравнению с традиционным сельскохозяйственным производством. Производительность – три тонны зелени в день.

Источник: tengritravel.kz

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