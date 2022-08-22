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Samsung представила первый в мире изогнутый игровой монитор
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Сегодня в 10:08

Samsung представила первый в мире изогнутый игровой монитор

Монитор Odyssey Ark является первым в мире изогнутым игровым монитором. Дисплей имеет разрешение 4K, частоту обновления экрана 165 Гц и поддерживает несколько технологий для улучшения изображения, в том числе передовую Neural Quantum Processor Ultra, которая использует несколько нейросетей.

Дисплей монитора можно регулировать по углу наклона и высоте, а также переводить его в вертикальный формат.

Монитор оснащен встроенными динамиками и сабвуфером общей мощностью 60 Вт и разъемом 3,5 мм для подключения наушников и гарнитуры. Настройками монитора можно управлять в том числе с помощью пульта.

Монитор Odyssey Ark поступил в продажу по цене $3500.

Источник: rb.ru

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#технологии #игры #дисплей #монитор
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