Самая загружаемая игра для смартфонов в истории: Subway Surfers скачали уже более 4 миллиардов раз

Суперпопулярная игра Subway Surfers преодолела впечатляющую отметку в 4 миллиарда загрузок. Недавно было выпущено обновление World Tour.

Разработчики Subway Surfers из студии SYBO заявили, что игра значительно выросла в 2022 году и стала «самой загружаемой мобильной игрой» в истории.

Игра в жанре бесконечного раннера, вышедшая в мае 2012 года, только в 2020 году достигла 3 миллиардов загрузок, а теперь преодолела порог в 4 миллиардов скачиваний.

SYBO заявила, что у нее более 20 миллионов активных пользователей в день и более 150 миллионов активных пользователей в месяц. Subway Surfers стала вирусной в TikTok за последний год, набирая в среднем более 31 миллиона просмотров в месяц, а YouTube-канал игры набрал 320 миллионов просмотров.

Источник: ixbt.com